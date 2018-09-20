21:52 20 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Пресс-конференция президента Республики Молдова И.Додона

"Молдова зовет": в Кишиневе стартовал Молдо-российский экономический форум

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
МРЭФ-2018: новости (31)
12420

МРЭФ-2018 должен стать толчком или даже трамплином для развития деловых отношений между Молдовой и Россией, уверены организаторы и участники события.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Первый Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) начал свою работу в Кишиневе в четверг, 20 сентября. 

Борис Титов
© Sputnik / Владимир Трефилов
Титов: Молдова может стать плацдармом для российских виноделов

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Форум проходит под эгидой президента страны Игоря Додона. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Ожидается, что этот форум станет толчком или даже трамплином для развития деловых отношений между Молдовой и Россией.

Коротко о главном: как Молдова готовится к возвращению на рынок России>>>

В молдо-российском экономическом форуме заявлено участие порядка 200 российских и 350 молдавских предпринимателей.

Программа работы МРЭФ-2018 
Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

Основная масса мероприятий запланирована на пятницу, 21 сентября. В первой половине дня работа Форума будет проходить в рамках семи дискуссионных групп: первая — "Молдова между Востоком и Западом"; вторая — "Агропромышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества"; третья — "Виноделие"; четвертая — "Развивая туризм"; пятая — "Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы"; шестая — "Промышленность. Особые экономические зоны"; седьмая — "Комфортная городская среда".

Также в этот день состоится пленарное заседание "Молдова зовет!", в рамках которого будут обсуждаться возможности и механизмы взаимодействия российского и молдавского бизнесов.

В третий день форума, 22 сентября, пройдет деловой завтрак "Роль СМИ в развитии молдо — российских деловых отношений", а также планируется посещение участниками форума автономного территориального образования Гагаузия и свободной экономической зоны в городе Орхей.

Высокопоставленные гости

На пленарном заседании выступит президент Республики Молдова Игорь Додон, сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин, президент корпорации "БЛ ГРУПП" Георгий Боос и исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс. 

Маргарита Полоник
© Photo: Facebook / Маргарита Полоник
Полоник: в России есть спрос на винные туры в Молдову

Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики, включая туризм, строительство, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, химическую и транспортную отрасли, ресторанный сектор, а также информационные технологии.

Молдова и Россия — стомиллионные контракты как естественное явление>>>

К ним также присоседились "большая четверка" бизнес-объединений России, представители институтов развития, включая Агентство стратегических инициатив и международного экспертного сообщества.

Для чего нужен форум

"Этот форум проходит впервые за десять лет отношений Молдовы и России. Мы планируем, что в нем примут участие более 500 бизнесменов. Я ожидаю, что результатом форума станет подписание соглашений об инвестировании в Республику Молдова десятков или сотен миллионов долларов в ближайшее время. Уже сейчас есть конкретные проекты — в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, социальной сфере — о которых будет объявлено на форуме. Я очень хочу добиться открытия российского рынка для всех молдавских производителей, чтобы российские инвесторы более активно приходили в Молдову", — заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По его оценкам, при правильном подходе сотрудничество с РФ может обеспечить около 400-500 миллионов долларов США прямых инвестиций в год.

Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров уверен, что форум даст импульс для создания совместных молдо-российских предприятий и возвращения России на ведущую позицию в рейтинге иностранных инвесторов Молдовы.

"В свою очередь развитие экономических связей может стать хорошей основой для налаживания политических отношений", — отметил Назаров. 

Дружба Молдовы и России: цифры и факты
© Sputnik / Вадим Русу
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

По его словам, российские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с молдавским бизнесом в сфере виноделия, сельского хозяйства, туризма, строительства, промышленности и энергетики.

Как рассказал вице-председатель "Деловой России" Рустам Муратов, в повестке Форума определены наиболее актуальные вопросы молдо-российских отношений.

"Мы четко понимаем, каких результатов мы хотим добиться, и какие инструменты нам для этого необходимо создать. Задача каждой секции — определиться с "дорожной картой", которую потом мы сможем последовательно осуществлять. Нам нужны конкретные шаги — организация совместных производств, в которые пойдут инвестиции", — пояснил Муратов.

Додон: Молдове и России нужна перезагрузка экономических отношений>>>

Перезагрузка отношений между Россией и Молдовой

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что МРЭФ-2018 станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и нашей республикой.

"Россия — это экономический и стратегический партнер Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — заявил Додон. 

Памятник Штефану чел Маре
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Главное событие года: в Кишиневе такого не было никогда

Молдавский лидер отметил, что будет делать все возможное, чтобы российский бизнес пришел в республику, инвестировал в нашу страну и чувствовал себя здесь комфортно.

"Наша задача на данном этапе — показать потенциал: экономические зоны и наше налогообложение — одно из лучших в регионе. Чтобы бизнес пришел, он должен видеть, отсюда можно экспортировать в Европу, либо в другие страны без таможенных пошлин", — сказал Додон.

Для этого, как подчеркнул президент республики, и запланирован этот экономический форум.

Почему молдавский бизнес ждет МРЭФ-2018?

Глава Ассоциации деловых людей Молдовы Александру Балтаг заявил в интервью Sputnik, что такие мероприятия как Молдо-российский экономический форум отечественный бизнес ждет с большим нетерпением и, конечно, приветствует.

"Приоритеты, а также стратегия государства по привлечению инвестиций предполагают и более тесное сотрудничество с российскими инвесторами, которые присутствуют здесь, в Республике Молдова", — сказал Балтаг.

По его словам, форум важен также с точки зрения продвижения молдавской продукции, которая должна быть лучше представлена на российском рынке.

Что ждет Россия от МРЭФ-2018?

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее заявлял, что российская сторона хотела бы видеть политическую стабильность в Молдове.

Молдова могла бы стать "винным мостом" между рынками России и Европы>>>

"Мы хотим услышать от Молдовы четкий месседж, что российский бизнес здесь "welcome" — его приветствуют, будут защищать его интересы и собственность, а также всячески помогать его развитию. Вот это мы хотим услышать", — сказал Титов. 

виноградник
CC0 / Pixabay / jill111
Молдавские виноделы готовы сотрудничать с российскими компаниями

По его словам, республика "может служить мостом между Россией и ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободной торговле с ЕС".

Назаров: Россия может инвестировать в Молдову гораздо больше, чем сейчас>>>

Член Совета МРО "Деловая Россия", председатель комитета по специальным территориям развития Денис Гудков рассчитывает, что на МРЭФ-2018 будет дружественная обстановка для предпринимателей, учитывая, что Молдова — это мостик между Востоком и Западом.

"Основные надежды мы возлагаем на то, что этот форум поможет по-новому оценить возможности Молдовы и в целом региона для российского бизнеса. Думаю, что вместе нам под силу увидеть (кроме традиционных отраслей) и другие возможности, чтобы российский бизнес активно развивал отношения с молдавским — находил новые проекты", — пояснил Гудков.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (31)

По теме

Участник МРЭФ-2018: форум позволит по-новому оценить возможности Молдовы
Теги:
форум, МРЭФ-2018, Рустам Муратов, Денис Гудков, Александру Балтаг, Борис Титов, Андрей Назаров, Игорь Додон, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Вооружения - оружие политики

    Визит российского лидера в Азербайджан может быть приурочен к открытию выставки ADEX 2018, а значит, в ходе него могут обсуждаться судьбы тех регионов, где предполагается это оружие применить, считает эксперт.

  • Вардгес Гаспари
    Первый вердикт ЕСПЧ по делу "1 марта"

    Европейский суд по правам человека вынес сразу три вердикта в пользу пострадавших во время протестов в 2008 году: правительство выплатит истцам 77 тысяч евро

  • Арест, наручники
    Аресты в Актобе

    Полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе. Глава полиции области считает, что рано снимать решетки с окон полицейских участков

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Сюрпризы для ветеранов гражданской авиации приготовили в Кишиневе
Сюрприз для ветеранов гражданской авиации подготовили в Кишиневе
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться