Впервые в Молдове: на МРЭФ-2018 работает мобильная радиостудия Sputnik

Журналисты Sputnik Молдова рассказывают и показывают посетителям сайта в режиме реального времени, что происходит на молдо-российском экономическом форуме.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. На МРЭФ-2018 работает команда Sputnik Молдова – корреспонденты, которые в режиме реального времени рассказывают о том, что происходит на рабочих площадках и в кулуарах, фотографы, видео-операторы.

И впервые Sputnik Молдова организовал мобильную радиостудию, где наши радио-ведущие напрямую общаются с участниками форума и задают волнующие наших читателей вопросы.

Sputnik на МРЭФ_2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik на МРЭФ_2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik на МРЭФ_2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik на МРЭФ_2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Dumitru Chitoroagă și Ghenadie Botnari © Sputnik / Miroslav Rotari

Елена Горелова © Sputnik / Osmatesco

МРЭФ-2018 © Sputnik / Miroslav Rotari

Андрей Назаров © Sputnik / Osmatesco 1 / 8 © Sputnik / Miroslav Rotari Sputnik на МРЭФ_2018

​"Мы следуем нашему девизу – говорить то, о чем другие молчат, а потому используем все возможные современные формы общения с аудиторией. На сайте можно прочесть онлайн-трансляцию, посмотреть фоторепортаж, видео-сюжеты, на радио – слушать специальные выпуски, посвященные МРЭФ-2018, ну, и соответственно, в соцсетях мы приветствуем дискуссии, которые возникают в ходе прочтения наших материалов", — подчеркнул руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк у мобильной радиостудии: "Говорим то, о чем другие молчат". pic.twitter.com/KtRtLO959F — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 21 сентября 2018 г.

​На форуме обсуждаются много интересных вопросов: налоговые реформы, законодательные инициативы, торгово-экономическое сотрудничество двух стран, возможности открытия новых свободных экономических зон и многое другое.

Агентство следит за ходом мероприятия, финальным аккордом которого станет подписание контракта на 100 миллионов долларов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Главное событие года: в Кишиневе такого не было никогда

Среди российских регионов на форуме московский бизнес представляет самую многочисленную делегацию. В нее вошли уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, бизнес-посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка, президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос, президент группы Zenden Андрей Павлов, генеральный директор "Виктория Эстейт" Евгений Ростов, генеральный директор "УК Горкунов" Борис Горкунов и другие.

"Мы очень рады, что в нашей стране проходит молдо-российский экономический форум, в рамках которого будут предприняты конкретные шаги по сближению двух стран и подписаны реальные контракты. Нам выпала честь быть главным информационным партнером этого мероприятия", — подчеркнул Владимир Новосадюк.

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МРЭФ-2018 проходит под эгидой президента Молдовы Игоря Додона. Организатором выступает Российско-молдавский экономический совет. Мероприятие проводится при активной поддержке общественных организаций "Деловая Россия" и "Опора России", Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Генеральный информационный партнёр форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.