09:50 21 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
МРЭФ-2018

МРЭФ-2018: главные события пройдут 21 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
МРЭФ-2018: новости (32)
66 0 0

Все основные мероприятия в рамках Молдо-российского экономического форума запланированы на пятницу.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. В пятницу, 21 сентября, работа Молдо-российского экономического форума (МРЭФ), открывшегося накануне, будет проходить в рамках семи дискуссионных групп. 

Пресс-конференция президента Республики Молдова И.Додона
© Sputnik / Александр Вильф
"Молдова зовет": в Кишиневе стартовал Молдо-российский экономический форум

Первая группа — "Молдова между Востоком и Западом"; вторая — "Агропромышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества"; третья — "Виноделие"; четвертая — "Развивая туризм"; пятая — "Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы"; шестая — "Промышленность. Особые экономические зоны"; седьмая — "Комфортная городская среда".

Также в пятницу состоится пленарное заседание "Молдова зовет!", в рамках которого будут обсуждаться возможности и механизмы взаимодействия российского и молдавского бизнесов.

На пленарном заседании выступит президент Молдовы Игорь Додон, сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин, президент корпорации "БЛ ГРУПП" Георгий Боос и исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс.

Развитие отношений с Россией

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что МРЭФ-2018 станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и нашей республикой.

"Россия — это экономический и стратегический партнер Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — заявил Додон. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

Молдавский лидер отметил, что будет делать все возможное, чтобы российский бизнес пришел в республику, инвестировал в нашу страну и чувствовал себя здесь комфортно.

"Наша задача на данном этапе — показать потенциал: экономические зоны и наше налогообложение — одно из лучших в регионе. Чтобы бизнес пришел, он должен видеть, отсюда можно экспортировать в Европу, либо в другие страны без таможенных пошлин", — сказал Додон.

Для этого, как подчеркнул президент республики, и запланирован этот экономический форум.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (32)

По теме

Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы
Главное событие года: в Кишиневе такого не было никогда
Еще больше витаминов: молдавские фрукты вернулись в Россию
Теги:
повестка дня, программа, форум, МРЭФ-2018, Игорь Додон, Молдова, Россия, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Вооружения - оружие политики

    Визит российского лидера в Азербайджан может быть приурочен к открытию выставки ADEX 2018, а значит, в ходе него могут обсуждаться судьбы тех регионов, где предполагается это оружие применить, считает эксперт.

  • Вардгес Гаспари
    Первый вердикт ЕСПЧ по делу "1 марта"

    Европейский суд по правам человека вынес сразу три вердикта в пользу пострадавших во время протестов в 2008 году: правительство выплатит истцам 77 тысяч евро

  • Арест, наручники
    Аресты в Актобе

    Полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе. Глава полиции области считает, что рано снимать решетки с окон полицейских участков

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Сюрпризы для ветеранов гражданской авиации приготовили в Кишиневе
Сюрприз для ветеранов гражданской авиации подготовили в Кишиневе
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться