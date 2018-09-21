МРЭФ-2018: главные события пройдут 21 сентября

Все основные мероприятия в рамках Молдо-российского экономического форума запланированы на пятницу.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. В пятницу, 21 сентября, работа Молдо-российского экономического форума (МРЭФ), открывшегося накануне, будет проходить в рамках семи дискуссионных групп.

Первая группа — "Молдова между Востоком и Западом"; вторая — "Агропромышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества"; третья — "Виноделие"; четвертая — "Развивая туризм"; пятая — "Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы"; шестая — "Промышленность. Особые экономические зоны"; седьмая — "Комфортная городская среда".

Также в пятницу состоится пленарное заседание "Молдова зовет!", в рамках которого будут обсуждаться возможности и механизмы взаимодействия российского и молдавского бизнесов.

Главное экономическое событие года #МРЭФ2018. Кишинев принимает многочисленных гостей. Все самое интересное сегодня происходит во Дворце республики. pic.twitter.com/9juWT7wPXJ — Алена Матвеева (@nySkfJWZgWcdOY1) 21 сентября 2018 г.

На пленарном заседании выступит президент Молдовы Игорь Додон, сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин, президент корпорации "БЛ ГРУПП" Георгий Боос и исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс.

#МРЭФ2018 вот такие очереди из первых желающих зарегистрироваться для участия в Форуме pic.twitter.com/FIwAHijhul — Алена Матвеева (@nySkfJWZgWcdOY1) 21 сентября 2018 г.

Развитие отношений с Россией

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что МРЭФ-2018 станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и нашей республикой.

"Россия — это экономический и стратегический партнер Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — заявил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

Молдавский лидер отметил, что будет делать все возможное, чтобы российский бизнес пришел в республику, инвестировал в нашу страну и чувствовал себя здесь комфортно.

"Наша задача на данном этапе — показать потенциал: экономические зоны и наше налогообложение — одно из лучших в регионе. Чтобы бизнес пришел, он должен видеть, отсюда можно экспортировать в Европу, либо в другие страны без таможенных пошлин", — сказал Додон.

Для этого, как подчеркнул президент республики, и запланирован этот экономический форум.

Регистрация на МРЭФ-2018 идет полным ходом. pic.twitter.com/KnsvYHCRVP — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 21 сентября 2018 г.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.