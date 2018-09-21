Советник президента Молдовы: нашу экономику ждут сотни миллионов евро

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Кишинев ожидает от российского бизнеса сотни миллионов евро инвестиций в молдавскую экономику, заявил корреспонденту Sputnik советник президента Молдовы по агропромышленному комплексу Ион Пержу в пятницу, в преддверии начала заседаний Молдо-российского экономического форума.

© Sputnik / Miroslav Rotari МРЭФ-2018: главные события пройдут 21 сентября

Он отметил, что эти финансовые вливания будут возможны в среднесрочной и долгосрочной перспективе именно благодаря нынешнему форуму.

МРЭФ-2018: чего ждут участники Молдо-российского экономического форума >>>

"Я говорю об инвестициях во многие сферы экономики нашей страны, в том числе и в сельскохозяйственное направление, проблемами которого занимаюсь, а также в сектор виноградарства и вина", — сказал Пержу.

Он добавил, что по итогам форума будет сделан ряд заявлений, связанных с перспективами делового партнерства обеих стран.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.