12:14 21 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Ион Пержу

Советник президента Молдовы: нашу экономику ждут сотни миллионов евро

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
МРЭФ-2018: новости (38)
14320

Советник президента Молдовы Ион Пержу обрисовал свои ожидания от Молдо-российского экономического форума.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Кишинев ожидает от российского бизнеса сотни миллионов евро инвестиций в молдавскую экономику, заявил корреспонденту Sputnik советник президента Молдовы по агропромышленному комплексу Ион Пержу в пятницу, в преддверии начала заседаний Молдо-российского экономического форума.

Дворец республики
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ-2018: главные события пройдут 21 сентября

Он отметил, что эти финансовые вливания будут возможны в среднесрочной и долгосрочной перспективе именно благодаря нынешнему форуму.

МРЭФ-2018: чего ждут участники Молдо-российского экономического форума >>>

"Я говорю об инвестициях во многие сферы экономики нашей страны, в том числе и в сельскохозяйственное направление, проблемами которого занимаюсь, а также в сектор виноградарства и вина", — сказал Пержу.

Он добавил, что по итогам форума будет сделан ряд заявлений, связанных с перспективами делового партнерства обеих стран.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (38)

По теме

МРЭФ-2018: чего ждут участники молдо-российского экономического форума
Президент Молдовы высказался по поводу отношений с Россией
Теги:
сельское хозяйство, МРЭФ-2018, Ион Пержу, Молдова, Россия, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис
    Беженцы или деньги

    У Латвии есть выбор - либо принимать у себя беженцев, либо платить в общую казну Евросоюза за их содержание в других странах в общую казну Евросоюза

  • Отопительный сезон
    Вильнюс не согреют

    Отопительные системы большинства жилых домов столицы Литвы к зиме не готовы. Похолодания ждут уже в начале октября

  • Флаг с логотипом Danske Bank
    Грязные деньги Danske Bank

    Обслуживание "грязных русских денег" составляло малую часть подозрительных финансовых операций эстонского филиала Danske Bank. Из отчета финансовых экспертов следует, что сомнительные деньги связаны с самой Эстонией

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Назаров: МРЭФ позволит развивать отношения Молдовы и России
Назаров: МРЭФ позволит развивать отношения Молдовы и России
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться