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Виталий Горинчой

Молдавский экспорт в Россию – фермеры РМ озвучили ряд идей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (38)
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Молдавским фермерам сегодня невыгодно экспортировать овощи и фрукты дальше многомиллионных Москвы и Санкт-Петербурга из-за отсутствия хорошей прибыли по вине налогов - и вот что предложили сельхозники из РМ.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Сельскохозяйственную продукцию из Молдовы ждут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России, даже географически далеких от РМ, заявил в пятницу в Кишиневе в ходе заседания одной из секций молдо-российского экономического форума председатель Ассоциации производителей Moldova Fruct Виталий Горинчой.

"Когда я встречаюсь с коллегами из России, они мне говорят: "Вы настроились на экспорт в Москву, Петербург, а в другие регионы неужели не хотите? А вашу продукцию там ждут и не дождутся. На Алтае, например", — рассказал Горинчой. 

Фрукты
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Он добавил, что молдавские сельхозпроизводители предложили ряд способов решения этой проблемы.

"Первое — снять запреты на ввоз продукции в Россию. Второе — снятие пошлин, тем более, что Молдова — страна-участник СНГ. Третье — снятие налогов на транзит нашей продукции через Россию в Казахстан, Кыргызстан и другие среднеазиатские страны", — сказал Горинчой.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому договору республика должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции, в том числе овощей, фруктов, вина.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (38)

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Теги:
сельхозпризводители, транзит, овощи, фрукты, сельхозпродукция, налоги, экспорт, фермеры, МРЭФ-2018, Виталий Горинчой, Молдова, Россия, Кишинев
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