На МРЭФ рассказали о "секретном оружии" Молдовы

В Молдову ежегодно может поступать миллиард долларов в виде инвестиций.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, выступая на дискуссионной площадке МРЭФ-2018, который стартовал в пятницу в Кишиневе, рассказал о "секретном оружии Молдовы".

Молдо — российский экономический форум (МРЭФ) под эгидой президента страны Игоря Додона начал свою работу в Кишиневе. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет. С российской стороны МРЭФ проводится при поддержке большой четверки российских бизнес-объединений — "Деловой России", "Опоры России", Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей — и Агентства стратегических инициатив.

"Главное секретное оружие — это люди и желание президента страны соединить Запад и Восток. В Молдову ежегодно может поступать миллиард долларов в виде инвестиций", — сказал Назаров.

Главное секретное оружие, по мнению Назарова, это люди и желание президента соединить Запад и Восток. pic.twitter.com/oW1wNCctNz — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 21 сентября 2018 г.

​Однако политическая нестабильность, а именно — противостояние между правительством и президентом, беспокоит бизнесменов, отметил Назаров.

"Та ситуация, которая сейчас есть в Республике Молдова, не дает российским инвесторам стопроцентных гарантий. Это один из самых больших вопросов, с которым мы приехали на форум и на который мы хотели бы получить ответ", — пояснил Сопредседатель "Деловой России".

Согласно статистике, по итогам первого полугодия 2018 года объем внешней торговли России и Молдовы составил 718,6 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 555,9 миллиона долларов и импорта — 162,6 миллиона долларов.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.