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МРЭФ-2018

Молдова-Россия: острые вопросы двустороннего сотрудничества

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (43)
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Каковы ожидания российского бизнеса в Молдове, и на что надеются молдавские предприниматели в части сотрудничества с РФ.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Первый молдо-российский экономический форум начался с обсуждения острых вопросов. В рамках заседания "Молдова: между Западом и Востоком" участники Форума отметили, что российский бизнес готов прийти в республику и направлять сюда  инвестиции. Однако предпринимателям нужны гарантии с точки зрения внутриполитической стабильности в стране, куда они намерены вкладывать деньги. 

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
Участник МРЭФ-2018: форум позволит по-новому оценить возможности Молдовы

По мнению сопредседателя Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрея Назарова, российские бизнесмены с осторожностью говорят о том, в какие сроки готовы вложить большие инвестиции. Он отметил, что предприниматели из России хотели бы, "чтобы безопасность ведения бизнеса в Молдове была выше".

По его словам, в целом бизнес-климат в Молдове оценивается как достаточно комфортный и благоприятный, но при этом "кажется, что та политическая ситуация, которая здесь есть, пока для российских инвесторов не дает стопроцентных гарантий".

"Мы надеемся, что это будет меняться в лучшую строну, что мы будем видеть незыблемость гарантий инвестиций и безопасности ведения бизнеса. Это один из наших вопросов, который мы привезли на форум, и хотим получить на него ответ — насколько это реально и когда может быть реализовано, когда мы будем чувствовать себя в безопасности и спокойно работать вместе с нашими молдавскими друзьями и партнерами", — сказал Назаров.

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Президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос заявил, что, безусловно, для каждого инвестора кроме экономической целесообразности — налоговых преференций, важно проанализировать политические риски.

"Поскольку инвестиции — вещь длительная, и рассчитываются они на большую перспективу. Инвестиции — крупный проект, и любой инвестор, приходящий в эту страну, должен видеть внутриполитическую стабильность в государстве, куда готов вложить деньги", — отметил Боос.

Назаров: МРЭФ позволит развивать отношения Молдовы и России
© Sputnik
Назаров: МРЭФ позволит развивать отношения Молдовы и России

В свою очередь, представители агросектора Молдовы заявили, что готовы экспортировать качественную продукцию не только в наиболее экономически выгодные Москву и Санкт-Петербург, но и в другие, даже самые далекие регионы России. Однако, по мнению молдавских участников секции "Агропромышленный комплекс: возможности и интересы сотрудничества", российской стороне для этого необходимо снять ряд ограничений по объемам импорта из Молдовы, а также связанных с пошлинами.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (43)

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Теги:
МРЭФ-2018, Молдавско-российский экономический форум 2018, бизнес, сотрудничество, Георгий Боос, Андрей Назаров, Молдова, Россия, Кишинев
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