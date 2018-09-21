Бизнесмен из России: готовим бесплатное обучение для студентов из Молдовы в Москве

Глава крупнейшей корпорации России заявил о возможности инвестиций в Молдову: речь идет о строительстве предприятия, а также бесплатном обучении молдавских студентов при условии, что они вернутся в республику для дальнейшей работы в стране.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос заявил в рамках заседания сессии "Молдова: между Востоком и Западом" на МРЭФ-2018 о том, что его компания готова заключить соглашения с молдавскими муниципалитетами и даже построить на территории республики предприятие.

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"Мы готовы на концессионных долгосрочных основах заключить соглашения с муниципалитетами Республики Молдова о создании нормальных условий освещения в ночное время в городах страны. На концессионной основе — это значит, что мы со своей стороны готовы тоже инвестировать в создание такого освещения. Пропорции этих инвестиций могут быть самыми разными", — сказал Боос.

По его словам, традиционно такие пропорции — это 50% инвестиции с нашей стороны и 50% либо со стороны муниципалитетов, либо каких-то европейских программ.

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"Мы готовы рассматривать возможность строительства здесь какого-то производства, имея в виду, в первую очередь, конечно, потребности самой республики и потенциальные возможности экспорта этой продукции в ближайшие страны — частично в Румынию, Болгарию, Польшу и, возможно, на Украину", — отметил бизнесмен.

Он также подчеркнул, что будет предложена возможность обучения молдавских студентов в Московском энергетическом институте на кафедре светотехники за счет стипендий правительства РФ, то есть, обучение для Молдовы и для самих обучающихся будет совершенно бесплатным, при этом наша корпорация будет дополнительно выплачивать стипендию за успехи в учебе при условии, что они вернутся назад в республику, чтобы создавать республиканские кадры в этой отрасли.

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"БЛ Групп" — крупнейшая международная светотехническая корпорация, которая занимается производством различных светильников, прожекторов, компонентов к ним, систем управлений, а также различных металлоконструкций и опор. На территории России таких заводов насчитывается пять, еще два расположены в западной Европе — Германии и Испании.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.