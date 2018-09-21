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Михаил Пойсик

Секрет Полишинеля молдавской экономики - не сенсация, но стоит напомнить

© Sputnik /
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (43)
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Экономист Михаил Пойсик рассказал о том, что знали все, но мало кто в последнее время обсуждает всерьез и без политики.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Российский и европейский рынки не перекрывают друг друга в случае с Молдовой, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований Михаил Пойсик.

"Евросоюз потребляет одни товары из Молдовы, а Россия — совсем другие. Иными словами, оба рынка, так сказать, не противоречат друг другу. Поэтому наша страна может везде оказаться в выигрыше", — отметил Пойсик в перерыве между заседаниями секций молдо-российского экономического форума, который проходит в пятницу в Кишиневе, во Дворце республики.

По словам эксперта, Молдова в состоянии успешно использовать потенциал российского рынка.

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"Любое производство оправдано только в том случае, если этот продукт можно хорошо продать. Главный мой вывод после услышанного сегодня в ходе секционного обсуждения и по факту проанализированного ранее, — игнорирование торговли и с Западом и с Востоком одновременно станет грубейшей ошибкой для Молдовы", — заключил Пойсик.

Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит Межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в Москве в ноябре 2016 года.

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На динамике товарооборота между странами негативно отразилось подписание Молдовой Соглашения об ассоциации и формировании зоны свободной торговли с Евросоюзом. Объем внешнеторгового оборота между РФ и Молдовой за пять лет уменьшился в два раза: если в 2012 году, по данным Национального бюро статистики РМ, доля России во внешнеторговом обороте республики составляла около 20% (1,45 миллиарда долларов), то в 2017 году — уже только 11,3% (0,74 миллиарда долларов).

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По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот двух стран составил 1,2 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт 864,5 миллиона долларов и импорт — 352,7 миллиона долларов.

Основу российского экспорта в Молдову составили минеральные продукты, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства и другое.

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Российский импорт был представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами.

По итогам первого полугодия 2018 года объем внешней торговли России и Молдовы составил 718,6 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 555,9 миллиона долларов и импорта — 162,6 миллиона долларов.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

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Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (43)

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Теги:
рынок, экспорт, МРЭФ-2018, Молдова, Россия, Кишинев
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