Назаров рассказал, как Молдове достичь рекордного роста ВВП

Значительного роста ВВП можно достичь, если Молдова станет связующим звеном между Евросоюзом и ЕАЭС, считает Андрей Назаров.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. В Молдове очень много ниш, которые могли бы развиваться более интенсивно, заявил в пятницу журналистам сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета молдо-российского экономического форума (МРЭФ) Андрей Назаров.

Как достичь роста ВВП?

В пример он привел текстильную промышленность, эта продукция, по его словам, могла бы идти не только на российский, но и на евразийский рынок.

"С того момента, как Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском союзе, страна готова занять нишу посредника между Евросоюзом и ЕАЭС. Это может дать огромный рост ВВП — до 7% при правильном подходе. Это рекордные показатели", — заявил Назаров.

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Он обратил внимание на то, что "потребности Евразийского союза в несколько десятков раз превышают возможности производства Молдовы, поэтому рынок неограниченный".

"И сегодня правильная политика, выстраиваемая президентом Молдовы, точно дает возможность, чтобы страна эту нишу заняла", — сказал Назаров.

Бизнес-сотрудничество

Как заявил Назаров, правовые гарантии возврата инвестиций, безопасности ведения бизнеса на территории Республики Молдова пока дает только президент Игорь Додон.

"Поэтому в рамках форума мы бы хотели найти ответы на те вопросы, которые еще остались, но уверен, что теперь этот ежегодный Форум добавит экономических и финансовых возможностей в развитии отношений двух стран", — сказал сопредседатель "Деловой России".

Он также пояснил, что в рамках форума планируется подписать не один контракт, а сразу несколько разных меморандумов.

"Один из них предусматривает сумму в 100 миллионов долларов. Сегодня владелец компании сам будет подписывать меморандум и расскажет детали. Но, хочу сказать, что это не просто красивая и большая цифра, это большая работа, которая, если будет проведена в Республике Молдова, даст гражданам Молдовы ощущение более комфортной и безопасной жизни", — заявил Назаров.

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Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.