Депутат рассказал, что поможет углубить сотрудничество Молдовы с Россией

Молдавский парламентарий обозначил, насколько снизился экспорт республики в Россию, а также причины этого феномена.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Депутат парламента Молдовы Владимир Головатюк рассчитывает, что проведение молдо-российского экономического форума придаст импульс углублению сотрудничества между двумя странами, что чрезвычайно важно для нашей республики и ее будущего. Соответствующее заявление законодатель озвучил в пятницу в рамках работы Форума.

"Проведение Форума — знаковое явление. Для решения многочисленных проблем Республики Молдова необходимо обеспечить рост экономики как минимум на 10% в год и привлечь иностранные инвестиции в размере миллиарда долларов в год. Для достижения этой цели нужно использовать все возможные формы и инструменты", — отметил депутат.

По его словам, учитывая чрезвычайно открытый характер молдавской экономики, ее своеобразным локомотивом является внешняя экономическая деятельность. Как считает Головатюк, "в этом контексте особую важность приобретает правильная настройка внешнеторговых приоритетов".

© Sputnik / Miroslav Rotari Головатюк: Молдове необходимы кредиты, но кредиты инвестиционные

"В программе деятельности последних трех правительств исчезло положение о стратегическом партнерстве Республики Молдова с Российской Федерацией. И вот результат — доля экспорта в Россию сократилась с 30% в 2013 году, а было и больше, до 8% сейчас. Ситуация улучшилась? Экономика стала стремительно развиваться? Люди стали лучше жить?", — возмутился парламентарий.

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По его мнению, от того, что молдавские чиновники вычеркнули Россию из числа стран — стратегических партнеров республики, роль РФ в экономике Молдовы не снизилась. И многие катаклизмы, как считает Головатюк, связаны именно с игнорированием этого факта.

"Именно поэтому проведение этого форума, мы надеемся, придаст импульс углублению сотрудничества между нашими странами, что чрезвычайно важно для Молдовы и ее будущего. Когда я говорил о правильности внешних приоритетов, я имел в виду их соответствие объективным потребностям экономики. Реализм и прагматизм — вот те принципы, на которые стоит опираться", — сказал Головатюк.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

По этому договору, республика должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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Как отмечают эксперты, отлучение Молдовы от российского рынка сбыта своей традиционной экспортной продукции привело нашу страну к колоссальным экономическим потерям — экспорт из республики в Россию сократился втрое. После вступления Игоря Додона в должность президента Молдовы делаются определенные шаги по улучшению торгового климата между нашими странами. Все больше молдавских компаний получают от России "зеленый свет" на экспорт своей продукции в эту страну.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.