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Меркушев о молдавском вине, экспорте в Россию и "шмурдяке"

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (48)
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Молдавские вина несколько подзабыты на российском рынке, поэтому нужно уделить особое внимание маркетингу и качеству продукта, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Председатель правления Черноморского Форума виноделия Виталий Меркушев заявил на полях молдо-российского экономического форума, что на сегодняшний момент у 16 молдавских компаний есть право ввозить вино в Россию, причем четыре из них им даже не воспользовались.

"С моей точки зрения молдавским сухим винам очень легко "пробиться" на российском рынке", — сказал Меркушев, добавив, что это должны быть качественные напитки, а не "шмурдяк".

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По его словам, пошлины на импорт вина в Россию сохранятся, так как необходимы гарантии, что никто не будет заниматься реэкспортом через Молдову дешевых вин, например, из Испании. 

"Если мы сможем договориться о технических гарантиях, можно будет найти компромисс и по скидкам, и по введению нулевой пошлины. Российской стороне нужны гарантии стабильности, так как часто падает качество вин. Это не фальсификат, но качество вина все равно иногда страдает. Мы понимаем, что все зависит от года, от урожая и свойств винограда, но в таком случае надо пересматривать ценовую политику на поставляемую продукцию. Важно качество — иначе не будет доверия", — подчеркнул эксперт.

Андрей Назаров
© Sputnik / Rodion Proca
Назаров: молдавское вино может вернуться в Россию

Он также отметил, что, если в Молдове не будет политической стабильности, никто не будет инвестировать деньги в экономику республики.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (48)

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Теги:
молдавское вино, экспорт в РФ, экспорт, МРЭФ-2018, Виталий Меркушев, Молдова, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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