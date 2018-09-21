16:40 21 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Кишинев

Вызов современному городу - Кишиневу есть чему поучиться у Москвы

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
Получить короткую ссылку
59 0 0

Проблемы развития города-миллионника, к статусу которого приближается Кишинев, обсудили на молдо-российском экономическом форуме.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Проблемы современного градостроительства и урбанистического развития подняты в пятницу на полях молдо-российского экономического форума.

Мост на улице Михая Витязула
© Sputnik / Miroslav Rotari
Состояние мостов Кишинева: в примэрии рассказали, нужен ли ремонт

Главный архитектор Кишинева Серджиу Борозан рассказал гостям профильной секции о планах подведомственного ему управления на разгрузку существующей проезжей части, развитие пешеходной и рекреационной зоны.

Архитектор Боярчук: зодчий Бернардацци хотел сделать из Кишинева Венецию >>>

"Деловой центр Кишинева, — еще знаменитый Алексей Щусев предлагал, — можно перенести на территорию нижнего старого города, между улицами Петру Рареша и Пушкина. Вдоль течения реки Бык есть идея сделать пешеходную зону. Конечно же, мы думаем и о двухуровневых развязках автодвижения", — рассказал Борозан.

По его словам, в зоне между проспектом Ренаштерий национале, Каля Орхеюлуй и улицей Тудора Владимиреску (когда-то там хотели строить стадион — ред.) стоит оборудовать парк развлечений и не строить там жилые дома. Проговорил главный архитектор и прокладке ряда новых и о расширении уже существующих дорог, а также о перспективе сноса давно неработающих промышленных объектов близ реки Бык.

Серджиус Чокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чокану: Кишинев скоро может полностью лишиться архитектурного наследия

Вопросов в ходе обсуждения у участников секции возникло много, большей частью критического характера. Но были и реплики, приглашающие к обмену опытом. В частности, модератор секции, вице-президент некоммерческого партнерства "ОПОРА" Евгений Шлеменков рассказал о том, что за последние годы было сделано для модернизации Москвы.

Архитектор о ЧП на Рышкановке: весь Кишинев рискует уйти под землю >>>

"В Москве запустили процесс обновления. Нужно освобождать землю для новой застройки, потому что современному человеку, — будем реалистами, — не подходит жилье, возведенное в 70-х. Мы подсчитали и поняли, что дешевле не ремонтировать дома тех лет, а снести их. Кстати, я не был в Кишиневе лет 30, и теперь, когда снова увидел его, убедился, что ваш город ветшает", — отметил Шлеменков.

По его словам, из-за так называемой суточной миграции, — когда жители Московской области каждый день курсируют из дома в Москву и обратно, потому что в столице — их работа, — люди теряют до пяти часов в день лишь на дорогу, а также деньги на проезд. Городской транспорт также испытывает большие нагрузки, изнашивается быстрее, и приходится выводить на линии больше единиц.

"Поэтому было предложено прибегнуть к аутсорсингу — в области открываются рабочие площади столичных компаний, где работают именно жители Подмосковья", — констатировал Шлеменков.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

По теме

Путь в бездну: как долго простоит кишиневский виадук и другие мосты
Устоят ли "хрущевки" во время землетрясения: зоны риска в Кишиневе
Будут ли в Кишиневе сносить "хрущевки", как в Москве
Теги:
архитктура, строительство, МРЭФ-2018, Молдова, Россия, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис
    Беженцы или деньги

    У Латвии есть выбор - либо принимать у себя беженцев, либо платить в общую казну Евросоюза за их содержание в других странах в общую казну Евросоюза

  • Отопительный сезон
    Вильнюс не согреют

    Отопительные системы большинства жилых домов столицы Литвы к зиме не готовы. Похолодания ждут уже в начале октября

  • Флаг с логотипом Danske Bank
    Грязные деньги Danske Bank

    Обслуживание "грязных русских денег" составляло малую часть подозрительных операций эстонского филиала Danske Bank. Большая доля сомнительных денег связана с самой Эстонией

  • Весенняя посевная
    Волости вместо районов

    В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить

  • Тюремное ограждение
    История в законе

    Почему в Европе так много воров в законе из Грузии - страна занимает первое место в криминальном рейтинге

  • Соревнования силовых ведомств по стрельбе
    Больше огня

    Силовики Абхазии соревновались в практической стрельбе из ручного стрелкового оружия. Каждый приходил со своим запасным магазином и аптечкой

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Калинин: мы готовы помогать молдавским предпринимателям
Председатель "Опоры России": мы хотим инвестировать в Молдову
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться