Вызов современному городу - Кишиневу есть чему поучиться у Москвы

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Проблемы современного градостроительства и урбанистического развития подняты в пятницу на полях молдо-российского экономического форума.

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Главный архитектор Кишинева Серджиу Борозан рассказал гостям профильной секции о планах подведомственного ему управления на разгрузку существующей проезжей части, развитие пешеходной и рекреационной зоны.

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"Деловой центр Кишинева, — еще знаменитый Алексей Щусев предлагал, — можно перенести на территорию нижнего старого города, между улицами Петру Рареша и Пушкина. Вдоль течения реки Бык есть идея сделать пешеходную зону. Конечно же, мы думаем и о двухуровневых развязках автодвижения", — рассказал Борозан.

По его словам, в зоне между проспектом Ренаштерий национале, Каля Орхеюлуй и улицей Тудора Владимиреску (когда-то там хотели строить стадион — ред.) стоит оборудовать парк развлечений и не строить там жилые дома. Проговорил главный архитектор и прокладке ряда новых и о расширении уже существующих дорог, а также о перспективе сноса давно неработающих промышленных объектов близ реки Бык.

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Вопросов в ходе обсуждения у участников секции возникло много, большей частью критического характера. Но были и реплики, приглашающие к обмену опытом. В частности, модератор секции, вице-президент некоммерческого партнерства "ОПОРА" Евгений Шлеменков рассказал о том, что за последние годы было сделано для модернизации Москвы.

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"В Москве запустили процесс обновления. Нужно освобождать землю для новой застройки, потому что современному человеку, — будем реалистами, — не подходит жилье, возведенное в 70-х. Мы подсчитали и поняли, что дешевле не ремонтировать дома тех лет, а снести их. Кстати, я не был в Кишиневе лет 30, и теперь, когда снова увидел его, убедился, что ваш город ветшает", — отметил Шлеменков.

По его словам, из-за так называемой суточной миграции, — когда жители Московской области каждый день курсируют из дома в Москву и обратно, потому что в столице — их работа, — люди теряют до пяти часов в день лишь на дорогу, а также деньги на проезд. Городской транспорт также испытывает большие нагрузки, изнашивается быстрее, и приходится выводить на линии больше единиц.

"Поэтому было предложено прибегнуть к аутсорсингу — в области открываются рабочие площади столичных компаний, где работают именно жители Подмосковья", — констатировал Шлеменков.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.