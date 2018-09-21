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Дворец республики

Записки очевидца МРЭФ-2018: Молдова узнала, в чем ее секретное оружие

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (55)
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Молдова готова использовать свое "секретное оружие": молдо-российский экономический форум (МРЭФ-2018) в очередной раз открыл нам глаза на простые истины – чтобы жить хорошо, нужно работать, уметь дружить и не ругаться с главными стратегическими партнерами.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik, Федор Ларионов.  МРЭФ в Кишиневе ждали с большим нетерпением. Эксперты то и дело подчеркивали, что это не просто встреча потенциальных партнеров и попытка наладить контакты, это рабочий инструмент, предполагающий подписание реальных контактов.  Молдо-российский экономический форум, пожалуй, главное экономическое событие осени, начался с интриги. 

"Вы даже не представляете, какое секретное оружие есть у Молдовы… " поначалу озадачил участников форума сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Григорий Сысоев
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И сам же ответил на свой вопрос.

"Главное секретное оружие — это люди и желание президента страны соединить Запад и Восток", — сказал Назаров.

По его словам, выгодное географическое положение республики всегда привлекало инвесторов, однако каждый предприниматель, приезжая в Молдову, задается самыми простыми и логичными вопросами – а кто защитит его инвестиции в нашей стране? Насколько прозрачны законы? Эффективно ли работают государственные институты и ведомства?

И снова ответы оказались на поверхности. Правовые гарантии безопасности ведения бизнеса на территории Молдовы пока дает только президент Игорь Додон. И фактически под его ответственность были подписаны самые главные соглашения форума, в том числе и инвестиционный контракт.

"Это не просто красивая и большая цифра, это огромная работа, которая, если будет проведена в Молдове, даст гражданам страны ощущение более комфортной и безопасной жизни", — пояснил Назаров.

Контракт на 120 миллионов и подробности

Глава компании "БЛ Групп" Георгий Боос подписал в пятницу с замглавой Исполкома Гагаузии Вадимом Чебаном меморандум о реализации проекта ночного освещения городов республики стоимостью около 120 миллионов долларов.

"Наша корпорация готова создать современную ночную среду в городах Молдовы, на 50% это будут наши инвестиции, остальные 50% — инвестиции молдавских компаний. Преимущества проекта — это безопасность людей и повышение туристической привлекательности", — заявил Боос.

Гагаузия и БЛ Групп подписали соглашение о наружном освещении
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гагаузия и "БЛ Групп" подписали соглашение о наружном освещении

Ложка евроскептицизма 

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому договору республика должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через нашу страну поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Депутат Европейского парламента из Великобритании Натан Джилл рассказал в интервью Sputnik, почему не стоит жителям Молдовы возлагать большие надежды вступление страны в ЕС. 

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"Жители Молдовы считают, что ЕС решит все их внутренние проблемы, однако это далеко не так", — об этом в интервью радиостудии Sputnik заявил депутат Европейского парламента из Великобритании Натан Джилл.

"Меня пригласили на этот форум, так как ваша страна занимает важное положение в Европе. Это мостик между Востоком и Западом, и многие в Молдове понимают это. Однако при этом многие жители вашей страны смотрят на ЕС как на панацею. И рассматривают ЕС как способ решения внутренних проблем", — рассказал Джилл в рамках форуме МРЭФ-2018. 

Натан Джилл
© Sputnik / Osmatesco
Натан Джилл

Однако европарламентарий считает, что жители Молдовы в этом отношении заблуждаются. 

"Я приехал в Кишинев рассказать, что ЕС, возможно, совсем не то, что вам  нужно. Выгоднее и лучше Молдове оставаться независимой и торговать без предпочтений, и без оглядки на какой-либо вектор", — пояснил политик. 

По его словам, Великобритания – первая страна, кто понял, что на самом деле представляет собой Евросоюз. И Brexit – яркое тому подтверждение.

Нельзя дружить с кем-то против кого-то

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что республика не должна дружить с кем-то против кого-то, а строить отношения со всеми.

"Молдова будет дружить со всеми и на Западе, и на Востоке, но исходить из интересов республики и наших производителей. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Не хочу, чтобы Молдова дружила с ЕС или с США против России. Нам это не нужно", — отметил молдавский лидер.

Гагаузия и БЛ Групп подписали соглашение о наружном освещении
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гагаузия и "БЛ Групп" подписали соглашение о наружном освещении

По его словам, в последние годы парламентское большинство в Молдове проводило недальновидную политику — антироссийскую, и из-за этого республика пострадала.

"Мы хотим дружить со всеми. Для нас важно эффективно внедрять соглашение и со странами ЕС, и меморандум с Евразийским экономическим союзом, активно использовать статус наблюдателя при ЕАЭС. Это непростая задача, но если мы будем разумно и последовательно подходить к ее решению, то Молдова превратится в действительно успешную страну, в которой хочется жить, работать и воспитывать детей", — заключил Додон.

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Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон

По итогам первого дня МРЭФ-2018 стало понятна ранее известная и простая истина – чтобы жить хорошо, нужно работать, уметь дружить и не ругаться с главными стратегическими партнерами. По итогам молдо-российского форума подписано семь меморандумов в области агропромышленного комплекса, туризма, культурных и социальных проектов и много другого.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (55)

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Теги:
молдо-российский экономический форум, молдо-российские отношения, торговля, двусторонние отношения, экономика, МРЭФ-2018, Молдова, Россия, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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