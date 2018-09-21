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Александр КАЛИНИН

Эксклюзив: российский бизнес ждет итогов выборов в парламент Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (48)
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Предприниматели из России, посетившие МРЭФ-2018, заявили, что не хотят особого отношения, а настаивают на стабильности, гарантиях и защите.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Российские бизнесмены готовы инвестировать в Молдову, поскольку у многих здесь родственники и друзья, но предприниматели задаются вопросом о том, что будет после февраля, когда пройдут выборы в парламент республики, заявил Sputnik президент Российской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин на полях молдо-российского экономического форума.

"Давно не было такого рода мероприятий. Мы сюда приехали после определенного охлаждения отношений, хотя это странно, учитывая нашу историческую близость", — сказал Калинин.

По словам собеседника, товарооборот между странами серьезно падал, а в прошлом году и сейчас он начал расти. В этом, как отметил Калинин, заслуга в том числе и команды президента Молдовы Игоря Додона.

"Российские бизнесмены готовы инвестировать, поскольку у многих здесь родственники и друзья, но все задаются вопросом, что будет после февраля, когда пройдут выборы в парламент Молдовы. Будет ли деловой климат благоприятным для российских инвесторов? Мы не требуем каких-то особых к себе отношений, но, если будет дружественность к российским инвестициям, то, конечно, люди будут интересоваться", — подчеркнул Калинин.

Особенно, как пояснил глава "Опора России", интерес проявляют представители сельскохозяйственной перерабатывающей отрасли.

За последние годы переработка агропродукции выросла в разы, и производство вина выросло значительно, так как мы закрыли свой рынок от европейских производителей продуктов питания",- добавил он.

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Это, по словам собеседника, привело к тому, что российский крупный, средний и малый бизнес стал серьезно инвестировать в сельхозпереработку.

"Теперь мы независимая страна в плане продуктов питания, чего мы не могли сказать буквально четыре года назад. У нас сдаются в эксплуатацию огромные промкомплексы, винодельческие предприятия. Те технологии, которыми сейчас владеет российский бизнес по переработке агропродукции, стали на голову выше. Мы готовы делиться с молдавскими партнерами технологиями, которые мы освоили", — добавил Калинин.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Он еще раз обратил внимание на то, что важно, чтобы в Молдове к российскому бизнесу было уважительное отношение.

"Чтобы мы чувствовали, что наши права здесь (в Молдове — ред.) защищены, и вместе мы можем отсюда выходить как на европейский рынок — это 350 миллионов потребителей, так и на российский рынок — 140 миллионов потребителей. Через Россию, учитывая, что мы сейчас уделяем особое внимание снятию барьеров с торговли с Китаем (считаем его стратегическим партнером на многие годы), то через российские логистические комплексы, через российских партнеров Молдова может легко выходить и на китайский рынок", — подытожил Калинин.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (48)

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Теги:
молдо-российские отношения, перспективы, инвестиции, бизнес, сотрудничество, экспорт, Опора России, Александр Калинин, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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