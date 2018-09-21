Додон: Молдове нужен экономический прорыв и крупные инвестиции

С таким заявлением глава государства выступил в рамках пленарного заседания молдо-российского экономического форума, проходящего в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Молдове нужны не просто стабильность и рост экономики, республике нужен экономический прорыв, которого следует добиваться в ближайшие годы. С таким заявлением выступил на пленарном заседании МРЭФ-2018 президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, для такого прорыва республике нужны очень крупные инвестиции — порядка одного миллиарда долларов в год. Додон подчеркнул, что Молдова сегодня не входит в топ стран, привлекательных для российских инвесторов.

"Россия была, остается и будет стратегическим партнером Молдовы. Вопросы развития двусторонних отношений обсуждались с президентом России Владимиром Путиным. Этот диалог мы продолжим в рамках моего предстоящего визита в Российскую Федерацию", — отметил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сказал Додон о статусе русского языка в Молдове

По словам президента, еще одним выигрышным направлением для развития экономики республики станет развитие туризма.

"Здесь у Молдовы проблемы. Мы должны каждого туриста, который приезжает в Молдову, встречать с яблоком и плациндой, чтобы они вспоминали, что они приехали в нашу страну. И тогда о нас будут вспоминать", — подчеркнул Додон.

По мнению главы государства, одним из важных шагов по привлечению инвестиций и укреплению экономики республики станет членство Молдовы в Евразийском банке развития.

"Молдова должна стать участницей Евразийского банка развития. Мы внимательно следим за деятельностью Евразийского банка развития и считаем, что участие Молдовы в этой международной финансовой организации очень выгодно для привлечения инвестиций", — сказал Додон.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.