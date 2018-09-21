Козак: МРЭФ позволит вывести отношения двух стран на новую траекторию роста

В приветственном обращении спецпредставителя президента России к участникам МРЭФ-2018 сказано, что двусторонние отношения с Молдовой опираются на давние традиции дружбы.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В России высоко ценят отношения с Республикой Молдова, опирающиеся на давние традиции дружбы, наращивание сотрудничества в области экономики и других сферах отвечает интересам обеих стран, отметил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в официальном приветствии участников первого Молдо-российского экономического форума "Новые горизонты сотрудничества".

Обращение Козака зачитал на форуме посол России в Молдове Олег Васнецов.

"В России высоко ценят отношения с Республикой Молдова, опирающиеся на давние традиции дружбы. Дальнейшее наращивание всего комплекса взаимного двустороннего сотрудничества в полной мере отвечает двусторонним интересам народов наших стран, — отмечается в приветственном слове Козака.

Вице-премьер отметил, что в Кишиневе встречаются видные политики, представители делового сообщества, экспертных кругов и институтов развития, чтобы определить новые горизонты этой кооперации, установить новые бизнес-контакты и расширить существующие партнерские связи.

"Россия последовательно развивает равноправное экономическое сотрудничество с партнерами на Западе и на Востоке. Это открывает дополнительные возможности для работы молдавского бизнеса на рынке ЕАЭС", — отмечается в обращении.

Он подчеркнул, что МРЭФ — отличная площадка для выработки предложений о том, как вывести российско-молдавские экономические отношения на траекторию роста с учетом максимального раскрытия потенциала взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, как устранить ограничения и барьеры, сдерживающие полноценное развитие торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

"Это особенно актуально сейчас в связи со стремлением Республики Молдовы расширить экономическое взаимодействие с Евросоюзом. Уверен, что такое взаимодействие возможно и необходимо, но не в ущерб сложившимся связям с традиционными рынками на Востоке", — считает Козак.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Молдова и Россия – стомиллионные контракты как естественное явление

Вместе с тем российский вице-премьер выразил надежду, что форум даст новый толчок развитию отношений между странами.

"Убежден, что дискуссии форума пройдут в плодотворном ключе и позволят не только обменяться накопленным опытом, выработать полезные идеи и инициативы, но и дадут старт новым совместным проектам", — говорится в приветственном обращении Козака.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.