Титов: Молдова много теряет за рубежом без рекламы

По мнению эксперта, хорошая маркетинговая кампания поможет молдавской продукции, в том числе винам, прочно занять нишу на российском рынке.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Уже давно на международных экономических форумах не было столь многочисленной и представительной делегации, как в эти дни в Молдове, заявил в пятницу в Кишиневе, во Дворце республики на пленарном заседании молдо-российского экономического форума уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, это значит, что молдавской стороне удалось заинтересовать российских коллег.

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"Сегодня был конкретный разговор о том, как развивать бизнес вместе. Говорили о многом, в том числе и о вине. Этой вашей продукции на нашем рынке нужна хорошая маркетинговая кампания", — отметил Титов.

Он добавил, что сегодня в России не проводятся мероприятия, где рекламировали бы молдавское вино и другую продукцию. А без хорошей рекламы, считает эксперт, невозможно завоевать рынок.

"При СССР Молдавия занимала первое место среди союзных республик по объемам производства винных материалов, второе по табаку и третье по консервам и сахарному песку. Этот рынок сейчас потерян, но потенциал, имеющийся в Молдове для его возвращения, огромен. Главное, чтобы благоприятная политическая воля в этом направлении была неизменна", — сказал Титов.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.