18:43 21 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Гагаузия и БЛ Групп подписали соглашение о наружном освещении

Гагаузия и "БЛ Групп" подписали соглашение о наружном освещении

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
МРЭФ-2018: новости (52)
8410

В рамках молдо-российского экономического форума было заключено соглашение на общую сумму в 120 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik.Президент корпорации "БЛ ГРУПП" Георгий Боос подписал в пятницу с замглавой Исполкома Гагаузии Вадимом Чебаном меморандум о реализации проекта ночного освещения городов республики стоимостью около 120 миллионов долларов.

"Наша корпорация готова создать современную ночную среду в городах Молдовы, на 50% это будут наши инвестиции, остальные 50% — инвестиции молдавских компаний. Преимущества проекта — это безопасность людей и повышение туристической привлекательности", — заявил Боос.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Григорий Сысоев
Козак: МРЭФ позволит вывести отношения двух стран на новую траекторию роста

Он добавил, что меморандум, подписанный с заместителем главы Исполкома Гагаузии, стоимостью около 120 миллионов долларов — это предварительное соглашение, а не старт проекта, его реализация будет зависеть от внутренней политики Молдовы.

"Мы готовы построить в Молдавии фабрику, которая будет работать не только для внутреннего потребления, но и на экспорт. Мы предлагаем, в том числе, бесплатное обучение молдавских студентов в Москве, более того, наша корпорация готова выплачивать дополнительную стипендию успевающим студентам", — добавил предприниматель.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (52)

По теме

Евросоюз приветствовал соглашение между Кишиневом и Тирасполем
Молдова и Украина подписали соглашение о совместных КПП на границе
Молдова и ЕАЭС: Кишинев все чаще смотрит в сторону Востока
ЕАЭС начнет выстраивать диалог с Молдовой
Теги:
двустороннее сотрудничество, молдо-российские отношения, торговля, подписание, экономика, соглашение, МРЭФ-2018, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

  • Вид на Ялту со стороны Черного моря
    Южная Осетия продаст Крыму воду

    Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Калинин: мы готовы помогать молдавским предпринимателям
Председатель "Опоры России": мы хотим инвестировать в Молдову
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться