Гагаузия и "БЛ Групп" подписали соглашение о наружном освещении

В рамках молдо-российского экономического форума было заключено соглашение на общую сумму в 120 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik.Президент корпорации "БЛ ГРУПП" Георгий Боос подписал в пятницу с замглавой Исполкома Гагаузии Вадимом Чебаном меморандум о реализации проекта ночного освещения городов республики стоимостью около 120 миллионов долларов.

"Наша корпорация готова создать современную ночную среду в городах Молдовы, на 50% это будут наши инвестиции, остальные 50% — инвестиции молдавских компаний. Преимущества проекта — это безопасность людей и повышение туристической привлекательности", — заявил Боос.

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Он добавил, что меморандум, подписанный с заместителем главы Исполкома Гагаузии, стоимостью около 120 миллионов долларов — это предварительное соглашение, а не старт проекта, его реализация будет зависеть от внутренней политики Молдовы.

"Мы готовы построить в Молдавии фабрику, которая будет работать не только для внутреннего потребления, но и на экспорт. Мы предлагаем, в том числе, бесплатное обучение молдавских студентов в Москве, более того, наша корпорация готова выплачивать дополнительную стипендию успевающим студентам", — добавил предприниматель.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.