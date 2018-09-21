Подписано соглашение в области производства консервной продукции

В приветственном обращении спецпредставителя президента России к участникам МРЭФ-2018 сказано, что двусторонние отношения с Молдовой опираются на давние традиции дружбы.
Молдавский лидер обозначил свою позицию по внешнеполитическому сотрудничеству, отметив приоритеты республики в отношениях с Россией, ЕС и США.
Молдавский парламентарий обозначил, насколько снизился экспорт республики в Россию, а также причины этого феномена.
Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь
При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной
В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.
В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить
Бубонная чума, новые виды вирусов и бактерий - над чем работала лаборатория Лугара в Тбилиси, рассказывает бывший советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
Мастера-часовщики еще восстанавливают колокол башенных часов в Сухуме, но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать бой курантов
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото
В Казахстане все готово для первой процедуры химической кастрации педофила. На нее выделено 9,5 миллиона тенге или 27 тысяч долларов в год
Нового главу Верховного суда изберут 22 сентября.
Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов
В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь
При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной
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