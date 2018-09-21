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Сельскохозяйственная техника, архивное фото.

Итоги МРЭФ: на что жаловались аграрии России и Молдовы

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (58)
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На сессии молдо-российского экономического форума "АПК: возможности и интересы сотрудничества" российские и молдавские бизнесмены рассказали о препятствиях, с которыми они сталкиваются при экспорте.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На молдо-российском экономическом форуме бизнесмены, представляющие агропромышленную индустрию, обсудили перспективы взаимодействия. Российские предприниматели сетовали на нестабильный инвестиционный климат в Молдове, а молдавские — на высокие тарифы и запрет на транзитный провоз товаров через территорию России и Украины.

Но все сошлись во мнении, что полноценному экономическому сотрудничеству препятствует политика, отметили в пресс-службе организаторов форума.

"Россия и Молдова исторически близки, однако сейчас экономическое сотрудничество наших стран осложняется напряженной политической ситуацией и санкционным режимом между Россией и Евросоюзом", — отметил советник президента Молдовы в агропромышленной области и в области публичного управления Ион Пержу.

Советник президента Молдовы Ион Пержу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ion Perju

Пошлины и транзит

Среди главных проблем на пути экономического сближения наших стран Пержу назвал введенные Россией в 2014 году пошлины на импорт молдавских товаров и невозможность их транзита через территорию Украины в Россию и через территорию России в Казахстан и Киргизию. Но он обратил внимание на то, что, тем не менее, Россия на данный момент занимает первое место среди стран, куда Молдова экспортирует свою сельхозпродукцию.

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О необходимости снятия пошлин и запрета на транзит говорил президент Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova-Fruct Виталие Горинчой. Он отметил, что этот вопрос его просили поднять на форуме молдавские фермеры. Горинчой подчеркнул, что пошлины доставляют неудобство не только молдавским фермерам, но и российским потребителям.

"Для нас это очень важно, поскольку мы все-таки участники СНГ и ждем от этого определенного результата. Не виноваты фермеры в том, что политики не договариваются", — заметил он.

На грани фола

Коллегу поддержали и исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте, и председатель Ассоциации производителей консервов Speranţa-Con Штефан Голубчук.

"Мы работаем на грани фола. И мы не такие мировые гиганты, где добавленная стоимость дает большую прибыль. А когда добавляются эти пошлины — совсем интерес пропадает у наших людей. На сегодняшний день на нашу продукцию в России установлена пошлина от 10 до 15%", — сказал Голубчук.

Перенести производство в Россию

Модератор дискуссии, президент "Опоры России" Александр Калинин предложил молдавским коллегам воспользоваться опытом европейских бизнесменов, которые все активнее переносят свои производства на территорию России, а также опытом самой России по привлечению инвестиций в страну.

"Пожалуйста, переносите к нам технологии — у вас будет российский продукт, и вам открыты рынки не только России, но и Казахстана, Киргизии, Белоруссии. Многие наши европейские партнеры сейчас так и делают. Перерабатывающий сектор в последние годы в России растет двузначными цифрами — это самый динамичный сектор экономики", — пояснил Калинин.

Инвестиционно-привлекательное отношение

У российских инвесторов также накопились претензии к Молдове, которые тоже касаются больше политики. Они ожидают более благоприятного инвестиционного климата, прозрачных, стабильных, конструктивных отношений, которые у России и Молдовы пока не складываются.

По словам генерального директора ООО "УК Горкунов", члена Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Бориса Горкунова, если российский политический истеблишмент найдет в Молдове надежного партнера, за этим последуют и инвестиции от российских инвесторов.

Борис Горкунов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Борис Горкунов

"Мне важно, чтобы я получил не только инвестиционно-привлекательный климат, но и инвестиционно-привлекательное отношение. Я бы не хотел после трех-четырех лет инвестирования ощутить себя неудачником, которого политическая система отторгла", — подчеркнул он.

Стабильная политика

На сессии также выступали президент Евразийского союза производителей и продавцов семян, первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин, статс-секретарь Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации Татьяна Чемоданова, заместитель генерального директора "Управляющая компания ООО "Виктория Эстейт", член Генерального Совета "Деловой России" Вахтанг Сагарейшвили, член Правления НП "ОПОРА", генеральный директор ГК "Автокомплекс "Регинас" Василий Рыбаков.

Бизнесмены рассказывали о своем инвестиционном опыте в России и акцентировали внимание на том, что для подобного успешного опыта в Молдове им необходима понятная и стабильная политика государства, настроенная на долговременное сотрудничество с Россией в целом и с российским бизнесом в частности.

МРЭФ-2018 MREF Forumul Economic Moldo-Rus
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ-2018 MREF Forumul Economic Moldo-Rus

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (58)

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Теги:
МРЭФ-2018, финансы, бизнес, сельхозпроизводители, экономика, аграрии, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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