Итоги МРЭФ: Молдова должна стать мостом между Европой и Азией

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На сессии "Молдова: между Востоком и Западом", которая состоялась в рамках молдо-российского экономического форума (МРЭФ), молдавские, российские и европейские эксперты отметили большой потенциал республики в экономическом сотрудничестве, как с восточными партнерами, так и с западными в случае, если она станет мостом между Востоком и Западом, сообщили организаторы МРЭФ-2018.
"Молдове уже сегодня необходимо запускать процесс по гармонизации законодательства согласно стандартам ЕАЭС, в котором она в этом году получила статус наблюдателя. Парламент, правительство и в целом руководство республики должны уделить этому вопросу особое внимание", — отметил сопредседатель "Деловой России" и сопредседатель молдо-российского экономического совета Андрей Назаров.
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По его словам, при гармонизации законодательства в Молдову может начать поступать около 1 млрд долларов российских инвестиций ежегодно.
"Мы также хотим, чтобы республика продолжала свою интеграцию с Евросоюзом — для нас это является неоспоримым и уникальным конкурентным преимуществом, которого, в том числе, нет и у нашей страны, тем самым соединяя Европу и Азию", — подчеркнул Назаров.
Рынки стран ЕАЭС
Директор Департамента развития интеграции ЕАЭС Сергей Шухно отметил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между странами Союза огромный. В 2017 году товарооборот между Молдовой и странами ЕАЭС впервые преодолел нисходящую динамику и вырос на 4,4%, причем в первую очередь за счет увеличения экспорта молдавских товаров на 22%.
"Важно, что доля продовольственной и сельскохозяйственной продукции в экспорте составила более 71% — то есть мы видим, что на рынках стран ЕАЭС востребованы товары, являющиеся основополагающими для экономики Молдовы", — сказал Шухно.
Общая история
Президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы Василий Тарлев напомнил о том, что Россию и Молдову связывают общие корни, совместные периоды истории.
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"Мы одинаково воспитаны, мы помним нашу общую историю и вкус товаров, поэтому я очень сожалею, когда читаю официальную статистику о торговле между нашими странами. Эти цифры ежегодно могут расти в десятикратном размере. Тем более что сегодня очень многие российские бизнесмены, уходя с украинского рынка, ищут, куда им приземлиться. И это, конечно, — Молдова", — уверен он.
Адаптация к требованиям ЗСТ
Исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс рассказал о проблемах, с которыми в Молдове сталкиваются немецкие бизнесмены. По его словам, предпринимателям уже на ранних этапах приходится нести существенные расходы по адаптации народного хозяйства республики к требованиям зон свободной торговли, при этом реальные доходы от бизнеса начинают поступать достаточно поздно.
"И в основном это происходит в отраслях наименее конкурентоспособных. Здесь в силу вступает и человеческий фактор — люди начинают уезжать из страны, что в свою очередь влияет на экономику. Получается замкнутый круг", — заметил Хармс.
Шанс для Молдовы
По мнению директора аналитического центра "СтратегPro" Александра Ведруссова, Молдова должна стать той страной, которая не получилась из Украины, после того как она обрубила отношения с Россией.
"В этом случае она стала бы самой процветающей страной в Евразии — мостом между Европой и Азией. Теперь этот шанс есть у Молдовы, и ей главное его не упустить, несмотря на все провокации части политического руководства Республики", — считает эксперт.
Позиция Молдовы глазами евородепутатов
По словам депутата Европейского парламента от Великобритании Натана Джилла, позиция Молдовы с точки зрения Европейского союза во многом сложная.
По мнению депутата парламента Греческой Республики Марии Антониоу, Молдова может стать мостом между Востоком и Западом.
"Между Грецией и Молдовой уже существуют хорошие политические отношения. Я верю, что мы будем только укреплять эти отношения и не только в сфере политики, но и культуры, и туризма", — говорит Марии Антониоу.
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На сессии также выступили президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос, депутат Бундестага ФРГ Зигберт Дрезе, депутат парламента Молдовы Владимир Головатюк, директор Национального института экономических исследований Александр Стратан.
Что такое МРЭФ-2018
Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.
Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.
Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума. Подробности читайте в нашем сюжете>>>