Итоги МРЭФ: Молдова должна стать мостом между Европой и Азией

Молдавские, российские и европейские эксперты обсудили на молдо-российском экономическом форуме, как геополитическое положение республики может стать преимуществом для экономического сотрудничества.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На сессии "Молдова: между Востоком и Западом", которая состоялась в рамках молдо-российского экономического форума (МРЭФ), молдавские, российские и европейские эксперты отметили большой потенциал республики в экономическом сотрудничестве, как с восточными партнерами, так и с западными в случае, если она станет мостом между Востоком и Западом, сообщили организаторы МРЭФ-2018.

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"Молдове уже сегодня необходимо запускать процесс по гармонизации законодательства согласно стандартам ЕАЭС, в котором она в этом году получила статус наблюдателя. Парламент, правительство и в целом руководство республики должны уделить этому вопросу особое внимание", — отметил сопредседатель "Деловой России" и сопредседатель молдо-российского экономического совета Андрей Назаров.

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По его словам, при гармонизации законодательства в Молдову может начать поступать около 1 млрд долларов российских инвестиций ежегодно.

"Мы также хотим, чтобы республика продолжала свою интеграцию с Евросоюзом — для нас это является неоспоримым и уникальным конкурентным преимуществом, которого, в том числе, нет и у нашей страны, тем самым соединяя Европу и Азию", — подчеркнул Назаров.

Рынки стран ЕАЭС

Директор Департамента развития интеграции ЕАЭС Сергей Шухно отметил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между странами Союза огромный. В 2017 году товарооборот между Молдовой и странами ЕАЭС впервые преодолел нисходящую динамику и вырос на 4,4%, причем в первую очередь за счет увеличения экспорта молдавских товаров на 22%.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Шухно

"Важно, что доля продовольственной и сельскохозяйственной продукции в экспорте составила более 71% — то есть мы видим, что на рынках стран ЕАЭС востребованы товары, являющиеся основополагающими для экономики Молдовы", — сказал Шухно.

Общая история

Президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы Василий Тарлев напомнил о том, что Россию и Молдову связывают общие корни, совместные периоды истории.

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"Мы одинаково воспитаны, мы помним нашу общую историю и вкус товаров, поэтому я очень сожалею, когда читаю официальную статистику о торговле между нашими странами. Эти цифры ежегодно могут расти в десятикратном размере. Тем более что сегодня очень многие российские бизнесмены, уходя с украинского рынка, ищут, куда им приземлиться. И это, конечно, — Молдова", — уверен он.

Адаптация к требованиям ЗСТ

Исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс рассказал о проблемах, с которыми в Молдове сталкиваются немецкие бизнесмены. По его словам, предпринимателям уже на ранних этапах приходится нести существенные расходы по адаптации народного хозяйства республики к требованиям зон свободной торговли, при этом реальные доходы от бизнеса начинают поступать достаточно поздно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Майкл Хармс

"И в основном это происходит в отраслях наименее конкурентоспособных. Здесь в силу вступает и человеческий фактор — люди начинают уезжать из страны, что в свою очередь влияет на экономику. Получается замкнутый круг", — заметил Хармс.

Шанс для Молдовы

По мнению директора аналитического центра "СтратегPro" Александра Ведруссова, Молдова должна стать той страной, которая не получилась из Украины, после того как она обрубила отношения с Россией.

"В этом случае она стала бы самой процветающей страной в Евразии — мостом между Европой и Азией. Теперь этот шанс есть у Молдовы, и ей главное его не упустить, несмотря на все провокации части политического руководства Республики", — считает эксперт.

Позиция Молдовы глазами евородепутатов

По словам депутата Европейского парламента от Великобритании Натана Джилла, позиция Молдовы с точки зрения Европейского союза во многом сложная.

"С одной стороны республикой отвергаются очень многие европейские ценности, создается много иллюзий, правительство остается коррумпированным, предпринимаются большие усилия, чтобы молчала пресса, пропагандистская машина не знает границ. С другой стороны, у вас есть возможность вести торговлю со всеми странами и достигнуть процветания", — подчеркнул Джилл.

По мнению депутата парламента Греческой Республики Марии Антониоу, Молдова может стать мостом между Востоком и Западом.

"Между Грецией и Молдовой уже существуют хорошие политические отношения. Я верю, что мы будем только укреплять эти отношения и не только в сфере политики, но и культуры, и туризма", — говорит Марии Антониоу.

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На сессии также выступили президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос, депутат Бундестага ФРГ Зигберт Дрезе, депутат парламента Молдовы Владимир Головатюк, директор Национального института экономических исследований Александр Стратан.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума. Подробности читайте в нашем сюжете>>>