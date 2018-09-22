08:44 22 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Флаги Евросоюза и Молдовы

Вся правда о соглашении Молдовы по торговле с ЕС: чего жать республике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
МРЭФ-2018: новости (59)
47 0 0

Исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс дал молдавским бизнесменам несколько рекомендаций, обозначив самую главную задачу, которая стоит перед отечественными предпринимателями.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Включение России на начальном этапе в переговоры по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Евросоюза с Молдовой было бы более мудрым политическим решением, заявил исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс. Соответствующий вывод он сделал на полях молдо-российского экономического форума, который проходит в эти дни в Кишиневе.

"Подписание соглашения с ЕС — это было решение суверенного, независимого государства, но обращая внимание на те долгосрочные экономические и культурные связи, которые есть между РФ и Молдовой, наверное, включение России в самом начале в эти переговоры было бы более мудрым политическим решением. Но это уже лежит в прошлом", — отметил эксперт.

МРЭФ-2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ-2018

Традиционный вопрос: что делать?

По мнению Хармса, на данный момент надо задаваться вопросом, что делать в нынешних условиях. Он дал несколько рекомендаций со стороны немецких предпринимателей.

"Самая главная задача молдавского бизнеса — диверсифицировать экспортные потоки. В этом плане тоже нужно развивать торговлю с РФ. Думаю, что, обращаясь к Евразийскому экономическому союзу, можно было бы подумать о заключении полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Молдовой", — отметил эксперт.
Как подчеркнул Хармс, подобный документ полностью совместим с DCFTA.

Александр Ведрушев
© Sputnik / Osmatesco
Политолог: Молдова может стать экономическим окном между Востоком и Западом

"Это было бы хорошим институциональным шагом для того, чтобы усилить торговлю… Во-вторых, думаю, Евросоюз должен отменить те преграды, которые еще есть на пути молдавского экспорта. Скажем, квоты на сельскохозяйственную продукцию. Это было бы очень важным шагом", — добавил он.

Третий момент, на который обратил внимание Хармс, заключается в том, что Молдове надо делать еще больше усилий, чтобы привлекать больше прямых инвестиций.

Молдова-Россия: острые вопросы двустороннего сотрудничества>>>

"Мы видим, что тот экспорт, который идет в ЕС, — это очень часто те экспортные товары, которые создают в том числе немецкие фирмы на территории Молдовы. Чтобы привлекать больше инвестиций нужен диалог бизнеса. Мы сегодня его ведем с большим успехом", — сказал Хармс.

Противоречивый DCFTA

Хармс еще раз подчеркнул, что DCFTA совместим с другими соглашениями о свободной торговле.

Натан Гилл
© Sputnik / Osmatesco
Евродепутат: Молдова рассматривает ЕС как панацею, но это не так

"Думаю, что это большое преимущество. Сказав это, я должен все-таки упомянуть несколько проблем, потому что, как говорится, дьявол сидит в деталях. Какие есть проблемы у нас есть с DCFTA?", — задался вопросом исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики".

Он отметил, что выскажет позицию с точки зрения немецкого бизнеса.

"Мы видим это (проблемы — ред.) во многих странах. Во-первых, расходы и проблемы, которые связаны с адаптацией народного хозяйства в такой зоне свободной торговли, они приходят сразу, в ближней и в средней перспективах, а настоящая выгода наступает достаточно поздно", — сказал Хармс.

Именно поэтому, как пояснил эксперт, видны сначала проблемы приспособления к такому непростому развитию.

Горелова: Молдова сможет экспортировать в Россию в два раза больше товаров>>>

"Проблемы в том, что расходы на приспособление наступают в первую очередь в тех отраслях, которые мало конкурентоспособны, а это часто те сферы, которые выступают с высокой добавленной стоимостью, к примеру машиностроение", — отметил он.

Он отметил, что проблемы в определенных отраслях и миграция населения делают экономику неконкурентоспособной, но из этого замкнутого круга надо и можно выбраться.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (59)

По теме

Козак: МРЭФ позволит вывести отношения двух стран на новую траекторию роста
На МРЭФ рассказали о "секретном оружии" Молдовы
Назаров: МРЭФ позволит развивать отношения Молдовы и России
Теги:
торговля, рекомендации, бизнес, переговоры, соглашение, DCFTA, Михаэль Хармс, Евросоюз, ЕАЭС, Германия, ЕС, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

  • Вид на Ялту со стороны Черного моря
    Южная Осетия продаст Крыму воду

    Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов
Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться