Вся правда о соглашении Молдовы по торговле с ЕС: чего жать республике

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Включение России на начальном этапе в переговоры по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Евросоюза с Молдовой было бы более мудрым политическим решением, заявил исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс. Соответствующий вывод он сделал на полях молдо-российского экономического форума, который проходит в эти дни в Кишиневе.

"Подписание соглашения с ЕС — это было решение суверенного, независимого государства, но обращая внимание на те долгосрочные экономические и культурные связи, которые есть между РФ и Молдовой, наверное, включение России в самом начале в эти переговоры было бы более мудрым политическим решением. Но это уже лежит в прошлом", — отметил эксперт.

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Традиционный вопрос: что делать?

По мнению Хармса, на данный момент надо задаваться вопросом, что делать в нынешних условиях. Он дал несколько рекомендаций со стороны немецких предпринимателей.

"Самая главная задача молдавского бизнеса — диверсифицировать экспортные потоки. В этом плане тоже нужно развивать торговлю с РФ. Думаю, что, обращаясь к Евразийскому экономическому союзу, можно было бы подумать о заключении полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Молдовой", — отметил эксперт.

Как подчеркнул Хармс, подобный документ полностью совместим с DCFTA.

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"Это было бы хорошим институциональным шагом для того, чтобы усилить торговлю… Во-вторых, думаю, Евросоюз должен отменить те преграды, которые еще есть на пути молдавского экспорта. Скажем, квоты на сельскохозяйственную продукцию. Это было бы очень важным шагом", — добавил он.

Третий момент, на который обратил внимание Хармс, заключается в том, что Молдове надо делать еще больше усилий, чтобы привлекать больше прямых инвестиций.

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"Мы видим, что тот экспорт, который идет в ЕС, — это очень часто те экспортные товары, которые создают в том числе немецкие фирмы на территории Молдовы. Чтобы привлекать больше инвестиций нужен диалог бизнеса. Мы сегодня его ведем с большим успехом", — сказал Хармс.

Противоречивый DCFTA

Хармс еще раз подчеркнул, что DCFTA совместим с другими соглашениями о свободной торговле.

"Думаю, что это большое преимущество. Сказав это, я должен все-таки упомянуть несколько проблем, потому что, как говорится, дьявол сидит в деталях. Какие есть проблемы у нас есть с DCFTA?", — задался вопросом исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики".

Он отметил, что выскажет позицию с точки зрения немецкого бизнеса.

"Мы видим это (проблемы — ред.) во многих странах. Во-первых, расходы и проблемы, которые связаны с адаптацией народного хозяйства в такой зоне свободной торговли, они приходят сразу, в ближней и в средней перспективах, а настоящая выгода наступает достаточно поздно", — сказал Хармс.

Именно поэтому, как пояснил эксперт, видны сначала проблемы приспособления к такому непростому развитию.

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"Проблемы в том, что расходы на приспособление наступают в первую очередь в тех отраслях, которые мало конкурентоспособны, а это часто те сферы, которые выступают с высокой добавленной стоимостью, к примеру машиностроение", — отметил он.

Он отметил, что проблемы в определенных отраслях и миграция населения делают экономику неконкурентоспособной, но из этого замкнутого круга надо и можно выбраться.