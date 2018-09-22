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МРЭФ-2018 MREF Forumul Economic Moldo-Rus

Итоги МРЭФ в Кишиневе: крупные проекты и выгодные деловые связи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (60)
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В ближайшее время в Молдову придут инвестиции от российских компаний.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. На прошедшем в Кишиневе молдо-российском экономическом форуме (МРЭФ) российские и молдавские бизнесмены подписали восемь соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов

Промышленность

Георгий Боос построит в Гагаузии завод осветительных приборов и реализует ряд социальных проектов общей стоимостью в 120 миллионов долларов.

Самый крупный проект, по которому был подписан меморандум — создание на территории АТО Гагаузия производственных площадок по изготовлению осветительных приборов. Эти приборы будут использоваться для освещения спортивных, социальных объектов, особо значимых мест, в том числе зданий и объектов государственного значения, автодорог, промышленных и других объектов на территории Гагаузии.

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Инвестором выступает Международная светотехническая корпорация "Боос Лайтинг Групп" Георгия Бооса, которая планирует потратить на строительство завода и реализацию социальных проектов в Гагаузии 120 миллионов долларов. В частности, компания берет на себя подготовку кадров для производства. С этой целью она организует обучение студентов из Республики Молдова в ФГБОУ Национальный исследовательский университет "МЭИ" по специальности "Светотехника".

Впоследствии на базе меморандума стороны — АТО Гагаузия и "Боос Лайтинг Групп" — планируют подписать договор концессии.

"Мы готовы на концессионных долгосрочных основах заключить соглашения с муниципалитетами Республики Молдова о создании нормальных условий освещения в ночное время в городах страны. На концессионной основе — это значит, что мы со своей стороны готовы тоже инвестировать в создание такого освещения. Пропорции этих инвестиций могут быть самыми разными", — отметил Георгий Боос.

По его словам, обычно такие пропорции — это 50% инвестиции с "нашей стороны" и 50% либо со стороны муниципалитетов, либо каких-то европейских программ.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Помимо Георгия Бооса в АТО Гагаузия намерено инвестировать челябинское ООО "Трактор". Соответствующий меморандум компания подписала с ИП "Гагауз Екатерина". Российская фирма планирует создать в АТО сервисный центр для минитракторов марки "Уралец" и навесного оборудования на их базе. Инвестиции в проект не разглашаются.

Культура

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" пройдет в Молдове. Соглашение о сотрудничестве в сфере организации и проведения IX Международного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" заключили Администрация Президента Республики Молдова и Фонд "Академия Российского телевидения". Со стороны Фонда соглашение подписывал лично президент "Академии Российского телевидения" Александр Акопов.

Сельское хозяйство и производство

"Опора России" поддержит молдавских производителей консервов и экспортеров фруктов. Соглашение по развитию агропромышленного комплекса Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" заключила с Ассоциацией производителей консервов "Speranţa-Con" и Ассоциацией производителей и экспортеров фруктов "Moldova-Fruct".

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В обоих случаях стороны объявили о намерении работать над формированием благоприятных экономических и правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства Республики Молдовы и России, содействовать осуществлению инвестиционных и инновационных проектов, а также проводить форумы и конференции. Со стороны "Опоры России" соглашение подписал президент организации Александр Калинин.

Туризм

Российские и молдавские туроператоры будут развивать совместные маршруты. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" и Национальная ассоциация въездного туризма Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны пообещали содействовать друг другу в создании совместных инвестпроектов и предприятий, а также продвижении товаров и услуг на внутренних рынках.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Соглашение о стратегическом партнерстве в целях развития гастрономического туризма в Республике Молдова и России заключили Ассоциация по содействию в развитии и продвижения культурно гастрономического туризма (Россия) и Национальная ассоциация сельского, экологического и культурного туризма Молдовы. В планах ассоциаций проводить совместные конференции и выставки для профессионалов отрасли, обмениваться мнениями и продвигать гастрономические маршруты на внутреннем и мировом туристских рынках.

Еще одно соглашение в сфере туризма заключили российская туристическая компания "Виэль сити центр" и Центр информирования и продвижения туризма Молдовы. Стороны намерены содействовать внедрению единой международной системы классификации отелей и туруслуг в Республике, восстановлению традиционных и открытию новых туристских маршрутов, расширению разнообразия видов группового и индивидуального туризма, подготовке профессиональных кадров.

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"Когда мы заходим в любую страну Европы или СНГ, в каждом успешном случае у нас есть поддержка на уровне государства — офисы по туризму дают нам рекомендательные письма, предоставляют базы надежных партнеров, информационную платформу, оказывают поддержку в популяризации направления. Без такой совместной работы ничего не получится, и соглашение останется соглашением", — отметила президент Ассоциации по содействию в развитии и продвижения культурно гастрономического туризма Маргарита Полоник.

По ее словам, также очень важно облегчить процедуру прохождения паспортного контроля для россиян в Молдову — "проблемы в самом начале путешествия могут оттолкнуть туристов, которые едут за впечатлениями и за вкусом".

Тема:
МРЭФ-2018: новости (60)

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Теги:
Молдавско-российский экономический форум 2018, соглашения, инвестиции, меморандум, МРЭФ-2018, Георгий Боос, Маргарита Полоник, Молдова, Кишинев
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