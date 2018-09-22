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МРЭФ-2018. День второй

Молдова и Россия – взаимные мифы и белые пятна для бизнеса

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (62)
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Представители Молдовы и России обсудили в Кишиневе ряд важных вопросов, связанных с тем, как освещает пресса обеих стран двусторонне выгодные явления.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik, Николай Костыркин. Продолжением открывшегося в пятницу молдо-российского экономического форума стал прошедший в Кишиневе деловой завтрак, посвященный роли СМИ в развитии бизнес-отношений Молдовы и России.

Сельскохозяйственная техника, архивное фото.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Организатором встречи стало информационное агентство и радио Sputnik Молдова, которое также выступает в роли генерального информационного партнера Форума.
Участники встречи обсудили вопросы, которые чаще всего выходят за рамки официальных встреч, что не умаляет актуальности этих тем.

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Не без сожаления о нравах нашей действительности руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк отметил, что в РМ политика превалирует над экономикой, и слабо работает правило о том, что первое из этих понятий — лишь сжатая форма второго.

"Видимо, вы заметили отсутствие на вчерашнем форуме представителей других ветвей власти Молдовы, кроме президентской. Увы, но сегодня любое явление в Молдове, сколь бы полезным для общества оно ни было, подают с явным политическим окрасом", — сказал Новосадюк.

По его словам, тот же принцип касается и СМИ Молдовы, которые в подавляющем большинстве так или иначе связаны с политиками, и это отражается на контенте и характере освещения одних и тех же событий.

Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Владимир Новосадюк

"Что касается итогов форума, то мы увидели доброжелательное отношение российских бизнес-партнеров, но в то же время и опасение с их стороны насчет возможности беспрепятственно вести свои проекты в Молдове. Думаю, что молдавской стороне предстоит серьезно поработать над законодательной базой, чтобы исключить риски для инвесторов из России", — подчеркнул Новосадюк.

МРЭФ-2018. День третий
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ-2018. Что осталось за кадром

Далее обсуждение ушло в русло информированности граждан России о том, что происходит в Молдове. Руководитель блока "Право" на портале "Российской газеты" Александр Московкин заметил, что рядовой россиянин, не вовлеченный ни в какие дела в РМ и не имеющих родственников и друзей отсюда, узнает из СМИ лишь о Приднестровье и о действиях нынешнего президента Игоря Додона. Остальные темы о Молдове не освещаются в России вовсе.

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"Что касается освещения экономических взаимоотношений между нашими странами, то картина та же. Кстати, если сравнивать с новостным контентом в Молдове, то у нашей прессы больше политического бэкграунда в публикациях. Более того, политическая составляющая превалирует и в материалах экономического характера", — добавил Московкин.

Александр Московкин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Московкин

От вопросов неинформированности через СМИ участники встречи перешли в проблеме статистического вакуума в социально-политических взаимоотношениях Молдовы и России.

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп, например, небезосновательно заметил, что на самом деле мы не может точно сказать, сколько граждан РМ живет и работает в РФ — все цифры в этом отношении весьма условны.

"У нас есть некий мифический полумиллион людей и, кстати, возвращаясь к предыдущей теме, ни одного нормального, проблемного репортажа об их жизни, и о том, чем мы, их соотечественники, оставшиеся на Родине, можем им помочь", — сообщал Осталеп.

По его словам, СМИ обеих стран не уделяют внимания социально-экономическим проектам и встречам в регионах России и не комментируют их с точки зрения полезности для Молдовы.

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"Вместо этого в топе тем о России — мифы о ГРУ, ФСБ. Хотя именно широко распространенные сведения об экономических возможностях помогут нашим бизнес-контактам. Ведь деловой человек хочет знать, где и как ему получить прибыль", — заключил Осталеп.

Валерий Осталеп
© Sputnik / Miroslav Rotari
Валерий Осталеп

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (62)

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Теги:
бизнес, МРЭФ-2018, Владимир Новосадюк, Валерий Осталеп, Молдова, Россия, Кишинев
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