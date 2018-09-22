Деловые контакты Молдовы и России – "дух идет впереди буквы"

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik, Николай Костыркин. Открывшийся в пятницу в Кишиневе молдо-российский экономический форум стал поводом для обсуждения социально-экономического будущего Молдовы.

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Эти и многие другие вопросы подняли в субботу участники форума, представители СМИ обеих стран и эксперты в различных областях.

Организатором встречи стало информационное агентство и радио Sputnik Молдова, которое также выступает в роли генерального информационного партнера Форума.

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Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп обратил внимание на то, что Соглашение об ассоциации РМ-ЕС, четыре года назад определившее характер развития ряда экономических направлений Молдовы, до сих пор вызывает много вопросов. Причем, вопросы эти можно адресовать не только самому тексту документа, но и тем, через которых он проходил.

"Лично мне известно, что ни один из 101 депутата парламента Молдовы не читал текст соглашения. Более того, сам документ антиконституционен, потому что, согласно Конституции нашей страны, законы в РМ принимаются по воле народа. А в соглашении об ассоциации мы, народ Молдовы, не в состоянии поменять ни одной запятой, не говоря уже о том, что он был нам навязан", — отметил Осталеп.

По его словам, геополитические оппоненты России действуют в Молдове четко и слажено, и эта работа мешает укреплению связей РФ и РМ.

"В НАТО, например, на пять лет вперед знают, с кем и как работать — вплоть до расходов на поездки за рубеж представителей религиозных организаций, которые затем должны везде и всегда говорить о том, как благоприятна дружба с Западом", — рассказал Осталеп.

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Слова о том, что ЕС и США работают на "перепрошивку" сознания граждан Молдовы и, более того, активно адресуют свои месседжи русскоязычной аудитории, подтвердил главный редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий Калак.

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"Посол ЕС, например, всякий раз, собираясь посетить традиционно русскоязычные регионы Молдовы, — Гагаузию и Тараклийский район, — всегда ищет возможность дать интервью местным СМИ. Материалов на русском языке, антироссийского характера все больше в медиа-среде Молдовы. Но печально другое — полноценных сведений о Евразийском экономическом союзе в молдавском сегменте СМИ крайне мало", — рассуждал Калак.

По его словам, увы, но далеко не все журналисты в Молдове берутся за предметное освещение экономических отношений Молдовы и России в различных отраслях, а ряд структур, чьи данные были бы полезны нашим СМИ, попросту не делятся с обществом никакими текущими сведениями.

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В ходе беседы юрист Павел Мидриган подчеркнул, что просвета в череде трудностей взаимодействия бизнеса Молдовы и России не будет, пока власти РМ не примут оптимальные законы, а профильные структуры не начнут привлекать экспертов для объективного анализа потенциала рынка.

А журналист Елена Левицкая-Пахомова подчеркнула важность и силу воздействия на общество не только СМИ, но и социальных сетей, когда опубликованная там информация тотчас становится достоянием десятков тысяч людей в разных странах мира.

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Обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев заметил, что до сих пор неясно, что именно Молдова может предложить России для полноценного и равнозначного делового партнерства.

"В России винные технологии уже давно развились в разы больше, чем в Молдове. Поэтому традиционной ранее житницей вина и, скажем, яблок РМ больше не является. Да и далеко не первые это статьи ВВП нашей страны", — подчеркнул Исаев.

Он добавил, что каждое официальное лицо российской политики и бизнеса в Молдове, тем не менее, до сих пор — больше, чем гость. Это своего рода посланник. И в случае с Россией, в отличие от Европы, "впереди идет дух делового партнерства, а потом уже его буква, прописанные правила", и это положительно подкупает молдавских партнеров.

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari

Александр Исаев © Sputnik / Miroslav Rotari

Александр Исаев © Sputnik / Miroslav Rotari

Александр Московкин © Sputnik / Miroslav Rotari

Анжела Скрипкараш © Sputnik / Miroslav Rotari

Дмитрий Калак © Sputnik / Miroslav Rotari

Елена Пахомова © Sputnik / Miroslav Rotari

Владимир Новосадюк © Sputnik / Miroslav Rotari

Владимир Новосадюк © Sputnik / Miroslav Rotari

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari

Павел Мидриган © Sputnik / Miroslav Rotari

МРЭФ-2018. День второй © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 17 © Sputnik / Miroslav Rotari МРЭФ-2018. День второй

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ прошел 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, которые прошли на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.