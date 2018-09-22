Евразийский банк развития открыт для Молдовы

Заместитель председателя правления Евразийского банка развтия (ЕАБР) Андрей Крайний сообщил корреспонденту Sputnik, что у Молдовы есть все шансы стать клиентом этого финансового учреждения.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний считает, что банк открыт для новых членов, но решение принимается акционерами, однако у Молдовы, как у наблюдателя ЕАЭС, есть возможность сотрудничать с учреждением.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги МРЭФ в Кишиневе: крупные проекты и выгодные деловые связи

В пятницу в Кишиневе прошел молдо-российский экономический форум (МРЭФ), выступая на его пленарном заседании "Молдова зовет", президент республики Игорь Додон заявил, что одним из важных шагов по привлечению инвестиций и укреплению экономики республики станет членство Молдовы в Евразийском банке развития. По словам Додона, участие Молдовы в этой международной финансовой организации очень выгодно для привлечения инвестиций.

"Слова президента республики — это подтверждение крайней востребованности нашего банка на территории Евразийского континента. Евразийский банк развития открыт для новых членов. Но решение принимается нашими акционерами — правительствами стран-участниц. При этом, ничего не мешает Молдавии уже сейчас стать клиентом нашего банка. Тем более, что эта республика имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. Есть пример Узбекистана, который не является участником ЕАБР. Но там мы планируем открыть наше представительство и уже сейчас обсуждаем конкретные проекты", — сказал корреспонденту Sputnik Крайний.

ЕАБР создан Россией и Казахстаном в 2006 году. Сейчас участниками банка являются также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 млрд долларов. В стадии финансирования находятся 76 инвестиционных проектов в 6 государствах — участниках банка.

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет. Мероприятие проводится под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона и при поддержке российских организаций — "Деловой России", "Опоры России", Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Агентства стратегических инициатив.

На МРЭФ в Кишиневе были подписаны многомиллионные инвестиционные соглашения. В частности, меморандум о реализации проекта ночного освещения городов республики стоимостью около 120 миллионов долларов, который подписали президент российской корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос и замглавы Исполкома Гагаузии Вадим Чебан.

На дискуссионных площадках форума российские, молдавские и европейские эксперты отметили большой потенциал Молдовы в экономическом сотрудничестве, как с восточными партнерами, так и с западными в случае, если она станет мостом между Востоком и Западом.