Евразийский банк развития открыт для Молдовы

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний считает, что банк открыт для новых членов, но решение принимается акционерами, однако у Молдовы, как у наблюдателя ЕАЭС, есть возможность сотрудничать с учреждением.
В пятницу в Кишиневе прошел молдо-российский экономический форум (МРЭФ), выступая на его пленарном заседании "Молдова зовет", президент республики Игорь Додон заявил, что одним из важных шагов по привлечению инвестиций и укреплению экономики республики станет членство Молдовы в Евразийском банке развития. По словам Додона, участие Молдовы в этой международной финансовой организации очень выгодно для привлечения инвестиций.
"Слова президента республики — это подтверждение крайней востребованности нашего банка на территории Евразийского континента. Евразийский банк развития открыт для новых членов. Но решение принимается нашими акционерами — правительствами стран-участниц. При этом, ничего не мешает Молдавии уже сейчас стать клиентом нашего банка. Тем более, что эта республика имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. Есть пример Узбекистана, который не является участником ЕАБР. Но там мы планируем открыть наше представительство и уже сейчас обсуждаем конкретные проекты", — сказал корреспонденту Sputnik Крайний.
ЕАБР создан Россией и Казахстаном в 2006 году. Сейчас участниками банка являются также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 млрд долларов. В стадии финансирования находятся 76 инвестиционных проектов в 6 государствах — участниках банка.
На МРЭФ в Кишиневе были подписаны многомиллионные инвестиционные соглашения. В частности, меморандум о реализации проекта ночного освещения городов республики стоимостью около 120 миллионов долларов, который подписали президент российской корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос и замглавы Исполкома Гагаузии Вадим Чебан.
На дискуссионных площадках форума российские, молдавские и европейские эксперты отметили большой потенциал Молдовы в экономическом сотрудничестве, как с восточными партнерами, так и с западными в случае, если она станет мостом между Востоком и Западом.