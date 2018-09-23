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Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов

Итоги МРЭФ: российский бизнес увидел, как можно вкладывать деньги в Молдову

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (64)
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Молдова - страна, удачно расположенная к бизнесу, убедились участники и гости прошедшего в Кишиневе молдо-российского экономического форума, побывав в некоторых регионах республики.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. В последний день форума его участники смогли посетить предприятия Республики Молдова и туристические центры, чтобы оценить ее экономический потенциал, сообщили журналистам Sputnik Молдова в пресс-службе оргкомитета МРЭФ-128.

Гагаузия и БЛ Групп подписали соглашение о наружном освещении
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гагаузия и "БЛ Групп" подписали соглашение о наружном освещении

От вина до тракторов

Знакомство началось с Гагаузии, которая заключила меморандум с корпорацией "БЛ Групп" Георгия Бооса на общую сумму 120 млн. долларов. Автономия смогла построить прочные связи с Россией и странами ЕАЭС.

Так, белорусское предприятие МТЗ-Холдинг основало здесь сборочное производство тракторов, а на форуме было подписано соглашение с челябинским ООО "Трактор", которое планирует создать в АТО сервисный центр для мини-тракторов марки "Уралец" и навесного оборудования на их базе. Также у Гагаузии давние экономические связи с Санкт-Петербургом, в который они поставляют плодоовощную продукцию.

  • Участники молдо-российского форума посетили регионы Молдовы. На фото - Гагаузия, предприятия
    Участники молдо-российского форума посетили регионы Молдовы. На фото - Гагаузия, предприятия
    © Photo : Пресс-служба МРЭФ-2018
  • Участники молдо-российского форума посетили регионы Молдовы. На фото - Гагаузия, предприятия
    Участники молдо-российского форума посетили регионы Молдовы. На фото - Гагаузия, предприятия
    © Photo : Пресс-служба МРЭФ-2018
  • Участники молдо-российского форума посетили регионы Молдовы. На фото - Гагаузия, предприятия
    Участники молдо-российского форума посетили регионы Молдовы. На фото - Гагаузия, предприятия
    © Photo : Пресс-служба МРЭФ-2018
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© Photo : Пресс-служба МРЭФ-2018
Участники молдо-российского форума посетили регионы Молдовы. На фото - Гагаузия, предприятия

"Благодаря своему географическому положению Молдова и, в частности, Гагаузия имеют свою развитую логистическую и транспортную инфраструктуру, в последнее время мы больше инвестируем в дорожное строительство, но у нас также есть выход к морю,  — наша территория близко расположена к порту Джурджулешты. Этот порт является одним из основных пунктов по импорту наших гагаузских товаров на международные рынки", — рассказал первый заместитель председателя Исполнительного Комитета Автономии Вадим Чебан.

Наличие инфраструктуры и трудовых ресурсов привлекли в Гагаузию инвестора из Японии. Компания "Фуджикура" уже имела производство в Кишиневе, и искала место для размещения площадки в одном из регионов Республики.

"Мы смогли переоборудовать старый склад, где хранились противогазы и сейчас компания "Фуджикура" арендует это здание и платит 3,2 млн. лей в год аренды. Эти инвестиции окупятся максимум за два с половиной года", — сказал г-н Чебан.

Поскольку у Гагаузии особый правовой статус, она по закону может предоставлять льготы и преференции.

Борис Титов
© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Мы впервые ввели в Республике Молдова термин "инвестиционная субсидия". Сегодня по закону мы готовы покрыть до 30% инвестиций прямым грантом со стороны регионального бюджета в том случае, если инвестиция приходит в конкретные производства при открытии не менее 30 рабочих мест. До пяти млн. лей мы можем покрывать за счет этой инвестиционной субсидии", — заявил г-н Чебан.

Также закон об инвестициях дает возможность полностью покрывать выплаты по корпоративному подоходному налогу, а также компенсировать 50% затрат экономических агентов на переобучение кадров.

Гости побывали в муниципии Комрат, в частности, на винодельческом заводе Vinuri De Comrat, который производит сухие и десертные вина и экспортирует их в страны Европы и в Россию. В частности, для российской торговой сети "Пятерочка" здесь было изготовлено вино Funny Lamb, которое пользуется большим спросом у покупателей торговой сети.

Потенциал Оргеева 

Также участники МРЭФ посетили завод SEBN MD по производству кабельно-проводниковой продукции для автомобилей в свободно-экономической зоне в городе Оргеев.

Один из основных заказчиков продукции предприятия — концерн Volkswagen. Инвестором этого проекта выступает немецко-японская компания Sumitomo Electric Bordnetze. По словам директора SEBN MD Игоря Кормана, в строительство завода, площадью 27 тыс. кв. м., было вложено 22 млн. евро, в оборудование — 32 млн.

МРЭФ-2018 MREF Forumul Economic Moldo-Rus
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Оргеев был выбран из-за близости к Кишиневу, так как весь наш основной менеджмент живет там. Помимо всего мы самое большое предприятие здесь — у нас работает более 2 тыс. человек, что очень благоприятно влияет на экономику региона", — отметил Игорь Корман.

По его словам, SEBN MD планирует расширение производства и тогда численность работников может достигнуть 3 тыс. человек.

В Молдове растет число свободных экономических зон и туристических маршрутов, что создает большие возможности для сотрудничества в различных областях экономики.

Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет. Мероприятие проводится под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона и при поддержке российских организаций — "Деловой России", "Опоры России", Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Агентства стратегических инициатив.

Первый МРЭФ прошел 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕС и ЕАЭС.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (64)
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