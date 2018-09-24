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Елена Булхак

Покупатели в Курске хотят больше овощей и фруктов из Молдовы

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Объем экспорта молдавской агропродовольственной продукции в Курскую область может увеличиться после молдо-российского экономического форума.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Молдавские агропродовольственные товары пользуются большим спросом в Курской области Российской Федерации. На полках магазинов всегда можно найти вина и фрукты, произведенные в нашей стране. После молдо-российского экономического форума, который прошел в Кишиневе, объем экспорта вина и фруктов в регионе может увеличиться, считает предприниматель из Курска Елена Булхак.

Сельскохозяйственная техника, архивное фото.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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"У нас есть сеть магазинов, где продаются вина, коньяки, соки, виноград, яблоки и сливы, произведенные в Республике Молдова. Курская область является побратимом районов Окница, Дрокия, Басарабяска и Дубоссары на левом берегу Днестра", — сообщила она радио Sputnik Молдова.

Елена Булхак заявила, что торговые отношения между предпринимателями Курской области и Республики Молдова усложнились после того, как наша страна подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом и отметила важный вклад президента РМ Игоря Додона в решение проблем, возникших в торговле между Молдовой и Россией.

По мнению предпринимателя, встречи в рамках молдо-российского экономического форума открывают новые перспективы для расширения молдавского экспорта в регионы РФ.

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Теги:
МРЭФ-2018, радиостудия Sputnik Молдова
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