Как поведут себя доллар и евро: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: евро и доллар удивляют.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 25 сентября. Во вторник на валютном рынке страны ветер практически не изменился — лей незначительно отступит по отношению практически ко всем основным игрокам. Так, евро за сутки отыграет у молдавского "льва" один бан и установится на отметке в 19,8079 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рухнет ли молдавский лей - прогноз властей

На столько же укрепится и американский доллар. "Зеленый", придерживаясь тактики малых шагов, будет торговаться в районе 16,8369 лея.

Поведение евро и доллара шокирует: курс валют не перестает удивлять>>>

В плюсе будут румынский лей и российский рубль, которые можно будет купить по 4,2532 в пересчете на нацвалюту и по 0,2555 лея, соответственно.

А вот украинская гривна несколько уступит молдавскому платежному средству. Ее можно будет приобрести по 0,5994 лея.