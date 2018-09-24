00:59 25 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.84
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Курс валют

Как поведут себя доллар и евро: курс валют в Молдове на вторник

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
Получить короткую ссылку
68 0 0

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: евро и доллар удивляют.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 25 сентября. Во вторник на валютном рынке страны ветер практически не изменился — лей незначительно отступит по отношению практически ко всем основным игрокам. Так, евро за сутки отыграет у молдавского "льва" один бан и установится на отметке в 19,8079 лея.

банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рухнет ли молдавский лей - прогноз властей

На столько же укрепится и американский доллар. "Зеленый", придерживаясь тактики малых шагов, будет торговаться в районе 16,8369 лея.

Поведение евро и доллара шокирует: курс валют не перестает удивлять>>>

В плюсе будут румынский лей и российский рубль, которые можно будет купить по 4,2532 в пересчете на нацвалюту и по 0,2555 лея, соответственно.

А вот украинская гривна несколько уступит молдавскому платежному средству. Ее можно будет приобрести по 0,5994 лея.

По теме

"Не отходя от кассы": как за 1 молдавский лей получают до 10 долларов США
Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро
Теги:
курс валют на завтра, обменные кассы, курс валют на сегодня, лей, курс валют, доллар, евро, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Белым медведям грозит вымирание
Белым медведям грозит вымирание - почему над ними нависла угроза - видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться