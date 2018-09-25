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Молдавские леи, архивное фото

Важная информация: стало известно, кто больше не будет платить налоги

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Экономика
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Минус налог: какие доходы освободят от выплат в бюджет соцстраха - в список необлагаемых шестипроцентным взносом внесено около сорока источников поступления денежных средств.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Кабинет министров Молдовы внес поправки в Закон об общественной системе социального страхования. В частности законодательные нововведения четко оговаривают виды доходов физических лиц, которые освобождаются от обязательных выплат в бюджет социального страхования.

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В список необлагаемых шестипроцентным взносом внесено около сорока источников поступления денежных средств. Таким образом, взнос в бюджет социального страхования не будет взиматься с материальной помощи, выданной в случае стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, со студенческих стипендий, с сумм, выданных на покупку путевок в санатории, или на приобретение защитной экипировки для представителей определенных профессий.

От отчислений в бюджет социального страхования освобождаются доходы, полученные спортсменами в результате побед на соревнованиях, выигрыши в лотерею, зарубежные гранты, премии в области литературы и искусства, а также средства, полученные от управления собственным имуществом (проценты, дивиденды и др). В данную категорию также включена денежная компенсация, полученная  физическими лицами от государства в рамках программы Prima Casa, и расходы, которые несет работодатель в связи с выдачей талонов на питание.

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Поправки в Закон об общественной системе социального страхования также четко прописывает категории плательщиков взноса в бюджет соцстраха и сроки его выплаты.

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Теги:
соцстрах, налоги, экономика, молдавские леи, Экономика, бизнес и финансы
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