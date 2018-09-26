Будет ли Россия поставлять газ в Молдову в 2019 году

Поставки газа на 2019 год и судьба "Молдовагаз": что обсудили премьер Молдовы и представитель "Газпрома"?

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Вице-председатель российского концерна "Газпром" Валерий Голубев находится с визитом в Молдове. Он провел встречу с премьером республики Павлом Филипом.

В ходе беседы стороны обсудили обеспечение внутреннего рынка природным газом, транзит этого вида топлива, а также процедуру реорганизации АО "Молдовагаз" в соответствии с национальным законодательством и взятыми обязательствами.

Представитель "Газпрома" подтвердил, что в 2019 году внутренний рынок Молдовы будет обеспечен необходимым объемом газа, как и было договорено ранее.

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Стороны затронули и необходимость реорганизации "Молдовагаз", а также других газовых компаний, находящихся в собственности предприятия в соответствии с национальным законодательством, европейскими директивами, в частности с III энергетическим пакетом. Сроки внедрения положений — до 1 января 2020 года.

Филип отметил, что правительство обеспечит необходимую поддержку сектора в установленные сроки, также кабмин будет способствовать созданию конкурентного рынка в этой области.