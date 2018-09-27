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Пенсионер

Перерасчет пенсий в Молдове: кто из работающих пенсионеров до этого доживет

© Sputnik / Nicu Goncear
Экономика
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Граждане, продолжающие работать после выхода на пенсию, смогут рассчитывать на увеличение пособия по старости.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых, смогут запрашивать  перерасчет пенсий один раз в два года. С соответствующими законодательными предложениями выступило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

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Ведомство уточняет, что пересмотренное пособие по старости утвердят только в случае, если после перерасчета его размер в денежном выражении не  станет меньше.

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В то же время Министерство  здравоохранения, труда и социальной защиты отмечает, что данное положение вступит в силу после того, как завершится пересмотр пособий по старости, установленных до 1 января 2019-го года.

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Согласно графику профильного ведомства, в 2019-м году будут пересмотрены пенсии граждан, отработавших после выхода на заслуженных отдых целых 15 лет. В дальнейшем из года в год размер трудового стажа, необходимого для пересмотра пенсий, будет сокращаться.

Таким образом, в 2020 году изменения ждут тех, кто работал на пенсии до 15-ти лет, а в 2021-м, тех, кто работал больше этой цифры. 

В 2021-м году пересмотрят пособия по старости пенсионерам, которые продолжали трудиться от 12-ти до 15-ти лет, в 2023-м – от 10-ти до 12-ти, в 2024-м – от семи до десяти лет, в 2025-м  — от пяти  до семи лет,  в 2026-м от трех до пяти лет, в 2027-м от двух до трех.

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Теги:
пособия, пенсионеры, Молдова, Общество
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