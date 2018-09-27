Что происходит на валютном рынке Молдовы: обменный курс на ближайшее время

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 28 сентября и выходные.
Что касается доллара, то "американец" тише воды, ниже травы. "Зеленый" продолжит придерживаться тактики "малых шагов" и отыграет у молдавского платежного средства ни много ни мало один бан — до 16,8637 лея.
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В плюсе, хоть и незначительном, и российский рубль, который будет торговаться по 0,2568 лея. Украинская гривна и румынский лей несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". Их можно будет купить по 0,5953 и 4,2349 в пересчете на молдавское платежное средство.