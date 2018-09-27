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Курс валют

Что происходит на валютном рынке Молдовы: обменный курс на ближайшее время

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: этого не ожидал никто.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 28 сентября и выходные. 

Михайл Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам
Исходя из данных регулятора, в ближайшие дни на валютном рынке страны опять грядут перемены. Отличился вновь евро. За сутки "иностранец" уступит нацвалюте четыре бана и установится на отметке в 19,7618 лея.

Что касается доллара, то "американец" тише воды, ниже травы. "Зеленый" продолжит придерживаться тактики "малых шагов" и отыграет у молдавского платежного средства ни много ни мало один бан — до 16,8637 лея.

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В плюсе, хоть и незначительном, и российский рубль, который будет торговаться по 0,2568 лея. Украинская гривна и румынский лей несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". Их можно будет купить по 0,5953 и 4,2349 в пересчете на молдавское платежное средство.

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Теги:
курс валют на завтра, обменные кассы, курс валют на сегодня, лей, курс валют, доллар, евро, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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