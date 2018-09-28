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Тирасполь, архивное фото.

Инвестициями в Приднестровье заинтересовались австрийские компании

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Предварительные договоры о сотрудничестве были заключены во время визита в Вену руководителей исполнительной власти региона.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровцы заключили предварительные контракты с двумя австрийскими компаниями по производству огнеупорных материалов. Подписание этих документов состоялось по итогам встречи в Вене представителей администрации приднестровского региона с руководителями австрийских компаний, сообщили в правительственной пресс-службе.

"По итогам встречи с руководством этих двух компаний были заключены предварительные договоры. Это значит, что инвесторы выражают свою заинтересованность в реализации инвестиционного проекта в Приднестровье", — отметили в пресс-службе.

Как было отмечено во время подписания документа, потенциальные инвестиции, подпадающие под действие настоящего договора, обусловлены удовлетворительными местными условиями введения бизнеса. В первую очередь, это благоприятные инвестиционные преференции, предлагаемые приднестровским правительством.

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В приднестровском регионе закон о господдержке инвестиционной деятельности вступил в силу 1 июня 2018 года. В настоящий момент уже подписан ряд договоров с иностранными инвесторами.

Одна из первых компаний, которая воспользовалась преференциями в рамках закона, занимается изготовлением и выпуском продукции для строительной отрасли. Как ранее писал Sputnik, предприятие ООО "ТОП ДЖЕО СЕРВ" действует в Бендерах. Организация входит в группу компаний, головной офис одной из которых находится в румынской коммуне Ваду Паший, другой — в Кишиневе.

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В начале недели приднестровской администрации провели несколько встреч с деловым сообществом в Москве, где также поднимались вопросы инвестиций в экономику региона.

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Теги:
регион, инвестиции, экономика, Молдова, Приднестровье, Экономика, бизнес и финансы
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