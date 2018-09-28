В Нацбанке Молдовы рассказали, что будет с курсом валют в начале октября

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на выходные и начало октября.
Начало октября для валютного рынка страны ознаменуется скачками. Так, "европеец" проиграет в понедельник, 1 октября, сразу 20 банов и установится на отметке в 19,5692 лея.
"Американец" наоборот отыграет у молдавского "льва" еще три бана и будет торговаться по 16,8941 лея.
В плюсе, хоть и незначительном, 1 октября окажется и украинская гривна, которая будет стоить 0,598 лея.
А в небольшом, но все-таки минусе окажутся румынский лей и российский рубль. В понедельник они установятся на уровне 4,1959 в пересчете на молдавскую валюту и 0,2567 лея, соответственно.