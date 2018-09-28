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Курс валют

В Нацбанке Молдовы рассказали, что будет с курсом валют в начале октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на начало следующей недели: как поведут себя доллар и евро?

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на выходные и начало октября. 

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Шокирующее поведение евро и доллара: что происходит на валютном рынке
 По информации, размещенной на сайте регулятора, в входные евро стоит 19,7618 лея, а доллар торгуется по 16,8637 лея. Украинскую гривну можно купить по 0,5953 лея, российский рубль — 0,2568 лея, а румынский лей — 4,2349 в пересчете на молдавское платежное средство.

Начало октября для валютного рынка страны ознаменуется скачками. Так, "европеец" проиграет в понедельник, 1 октября, сразу 20 банов и установится на отметке в 19,5692 лея.

"Американец" наоборот отыграет у молдавского "льва" еще три бана и будет торговаться по 16,8941 лея.

В плюсе, хоть и незначительном, 1 октября окажется и украинская гривна, которая будет стоить 0,598 лея.

А в небольшом, но все-таки минусе окажутся румынский лей и российский рубль. В понедельник они установятся на уровне 4,1959 в пересчете на молдавскую валюту и 0,2567 лея, соответственно.

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