От слов к делу: как молдавские гастарбайтеры кормят всю страну

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В августе трудовые мигранты из Молдовы переслали домой меньше денег.
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Откуда пересылают больше всего денег?
По-прежнему лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы на Родину остается Россия.
"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.
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На поступления из России в общей доле денежных переводов приходится 27,7% трансфертов. Сумма переводов из РФ превысила 28 миллионов долларов.
В тройку лидеров также вошли Израиль и Италия, откуда в республику перевели 17,53 миллиона долларов и 12,03 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило около девяти миллионов долларов. Пятерку замыкает Германия, из которой переслали более шести миллионов долларов.
С начала этого года в страну поступило около 860 миллионов долларов, а это превышает показатели 2017-ого на 12 с лишним процентов.
Самая популярная валюта для переводов?
Самой востребованной валютой, в которой в Молдову пересылают деньги, оказался американский доллар. Следом расположился евро, а замыкает тройку лидеров российский рубль.
Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.
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Массовая миграция граждан — одна из наиболее острых проблем Молдовы. Огромная часть населения республики покинула Родину в поисках лучшей жизни, а простыми словами отправилась на заработки за границу.
По неофициальным данным, почти шестьсот тысяч молдавских граждан работают за границей.
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Согласно статистике, денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан Молдовы. Больше всего от переводов из-за рубежа зависят жители сел республики.
К слову, молдавские гастарбайтеры пересылают в Молдову столько денег, что с лихвой покрывают обещанную Евросоюзом, но так и не полученную макрофинансовую помощь в 100 миллионов евро.