14:27 29 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.86
  • RUB0.26
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Мигранты. Архивное фото

От слов к делу: как молдавские гастарбайтеры кормят всю страну

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
Получить короткую ссылку
129 0 0

Миллионы долларов на поддержание экономики родной страны на плаву, или как молдавские трудовые мигранты помогают республике.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В августе трудовые мигранты из Молдовы переслали домой меньше денег.

Домохозяйка
CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей
 Это подтверждают данные, представленные Национальным банком республики. Согласно статистике, за последний месяц лета этого года объем банковских трансферов из-за границы в пользу физических лиц сократился на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го, немногим превысив 100 миллионов долларов США.

Бан лей бережет, или как живет большая часть населения Молдовы>>>

Откуда пересылают больше всего денег?

По-прежнему лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы на Родину остается Россия.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Села Молдовы продолжают жить на денежные переводы гастарбайтеров>>>

На поступления из России в общей доле денежных переводов приходится 27,7% трансфертов. Сумма переводов из РФ превысила 28 миллионов долларов.

Топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денежных переводов (по данным Нацбанка)
© Sputnik /
Топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денежных переводов (по данным Нацбанка)

В тройку лидеров также вошли Израиль и Италия, откуда в республику перевели 17,53 миллиона долларов и 12,03 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило около девяти миллионов долларов. Пятерку замыкает Германия, из которой переслали более шести миллионов долларов.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гарантированный доход жителей Молдовы растет, но кто выживет на эти деньги?

С начала этого года в страну поступило около 860 миллионов долларов, а это превышает показатели 2017-ого на 12 с лишним процентов.

Самая популярная валюта для переводов?

Самой востребованной валютой, в которой в Молдову пересылают деньги, оказался американский доллар. Следом расположился евро, а замыкает тройку лидеров российский рубль.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Денежные переводы — спасательный круг экономики

Массовая миграция граждан — одна из наиболее острых проблем Молдовы. Огромная часть населения республики покинула Родину в поисках лучшей жизни, а простыми словами отправилась на заработки за границу.

Василий Кантаржи
© Sputnik /
Кантражи: смогут ли мигранты, вернувшиеся из-за границы, получать пенсию в РМ
 Кто-то из них обосновался на чужбине и забрал к себе родственников, другие наши соотечественники, которые отправились на заработки, экономят на всем, чтобы отправить домой побольше денег.

По неофициальным данным, почти шестьсот тысяч молдавских граждан работают за границей.

Одинокие, но с игрушками: как живут дети трудовых мигрантов из Молдовы>>>

Согласно статистике, денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан Молдовы. Больше всего от переводов из-за рубежа зависят жители сел республики.

К слову, молдавские гастарбайтеры пересылают в Молдову столько денег, что с лихвой покрывают обещанную Евросоюзом, но так и не полученную макрофинансовую помощь в 100 миллионов евро.

По теме

Пойсик: рост экономики Молдовы обеспечен гастарбайтерами
Мидриган: наших гастарбайтеров за рубежом обманывают свои же
Ставка на гастарбайтера: как трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы
Теги:
топ-5, гастарбайтеры, денежные переводы, Израиль, Италия, Германия, США, Молдова, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Улыбающаяся ящерица покорила мир – 11 млн просмотров за пару дней. Видео
Ящерица, похожая на человека, улыбается в камеру - видео
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться