Миллиардные долги: как плотно подсадили Молдову на кредитную иглу

Долг остается огромным, но не катастрофическим - такие выводы можно сделать, исходя из отчета Национального банка Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Валовой внешний долг нашей страны сократился на 108 миллионов долларов, или на полтора процента по сравнению с первым кварталом 2018 года. Такие данные содержатся в докладе Национального банка Молдовы.

Вместе с тем, на 30 июня 2018 года внешний долг РМ составил 7,08 миллиарда долларов США.

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Государственный и публично гарантированный внешний долг остается на уровне около двух миллиардов долларов. Это составляет менее 25 процентов от ВВП, не превышая, таким образом, предельного уровня в 40% от ВВП, который в экспертном сообществе считается опасным для стабильности экономики.