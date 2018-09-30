В Молдове самый большой урожай яблок за десять лет, но цены не падают

Несмотря на богатый урожай яблок и слив, цены на фрукты в розничной продаже не показывают тенденции к снижению.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. У сельхозпроизводителей Молдовы очередная проблема — большой урожай яблок и слив, но небольшие возможности для их реализации. Пытаясь помочь фермерам найти решение, минсельхоз предложил организовать весеннюю ярмарку в столице.

В субботу министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук предложил организовать ярмарку в столице, чтобы фермеры смогли продать свою продукцию. Это предложение прозвучало во время встречи с владельцами агропроизводств.

© Sputnik / Тимур Селиванов Яблок много, а продавать невыгодно: что мешает фруктовому бизнесу из Молдовы

По оценкам Ассоциации производителей и экспортеров фруктов "Moldova Fruct", в 2018 году в Молдове ожидается самый большой урожай яблок за последние десять лет. Урожай яблок на 20 тысяч тонн выше, чем в 2017 году, а слив — на 15 тысяч тонн больше прошлогоднего.

Однако цены на фрукты в розничной торговле не снижаются. Не исключено, что как и в прошлые урожайные годы, сельхозпроизводителям окажется проще закопать урожай, чем продавать его по низким ценам, неся убытки от хранения и транспортировки товара.

В качестве выхода из ситуации агропроизводители предложили министру создать в столице агропродовольственный центр и увеличить субсидии в перерабатывающий сектор.