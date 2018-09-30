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Леевые банкноты, архивное фото.

Эксперт: банки Молдовы не знают, что делать с деньгами

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Экономика
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Специалист в области экономики Вячеслав Ионицэ отмечает, что банкам в последнее время выгоднее иметь дело с физическими лицами, нежели с бизнесом.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Молдавская экономика сталкивается с переизбытком финансовых средств. Такого мнения придерживается эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ.

Сложившуюся ситуацию он объясняет тем, что экономические агенты не стремятся инвестировать в молдавскую экономику. Согласно данным, которые привел Ионицэ, на сегодняшний день объем депозитов в банках превышает 60 миллиардов леев, а объем выданных кредитов в два раза меньше — 33 миллиарда.

"Вместо того, чтобы инвестировать, бизнесмены в последнее время принесли в банки и оставили мертвым грузом семь миллиардов леев. И на сегодняшний день мы констатируем непонимание того, что делать с этими деньгами. Желания инвестировать нет. Все, что росло за последнее время — кредиты направленные строго на потребление. Поэтому у нас денежный навес составляет 15 миллиардов леев", — пояснил Ионицэ.

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По словам экономиста, перед молдавскими банками стоит выбор: либо отдать "лишние" деньги Национальному Банку под ставку в 3,5%, либо найти им более выгодное применение.

На данный момент наиболее активным потребителем банковских услуг является население. Если четыре года назад доля физических лиц в кредитном портфеле молдавских банков составляла порядка десяти процентов, то сейчас эта цифра приближается к тридцати, рассказал экономический эксперт.

Обычные граждане, по мнению Ионицэ, сейчас спасают банковский сектор. Они берут заемы под ипотеку и на текущие расходы. Рост привлекательности потребительских кредитов эксперт объясняет небольшим увеличением доходов населения и меняющимся менталитетом.

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"Наше население сейчас как на Западе, учится жить в кредит. Людям уже невтерпеж несколько лет ждать, пока появятся деньги. Они хотят иметь материальные ценности сейчас", — поделился соображениями Вячеслав Ионицэ.

Эксперт также отметил, что банки в последнее время в большей степени предпочитают иметь дело с физическими лицами. В отличие от бизнеса, доля плохих кредитов, выданных населению, составляет 3%.

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Теги:
населения, выдача, займы, кредиты, банки, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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