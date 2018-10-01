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Молдавская ССР. Село Кожушна Страшенского района, усадьба колхоза Бируинца (Победа).

В Молдове запустили программу грантов для поддержки молодежного бизнеса

© Sputnik / А. Волков
Экономика
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В Молдове действует 10 центров обучения и подготовки молодых людей к самостоятельному ведению бизнеса сельской направленности.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Молодежь в Дрокиевском районе получит грант на развитие собственного бизнес-начинания в агропромышленном секторе.

Подписано молдо-российско соглашение о развитии агро-промышленного комплекса
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписано молдо-российское соглашение о развитии агропромышленного комплекса

В частности, речь идет о молодежном стартапе в селе Марамоновка, где команда энтузиастов хочет создать сельский промышленный центр местного уровня.

"Автор идеи — Анжела Кроитору, директор дрокиевского колледжа углубленного обучения, являющегося филиалом Университета политических и европейских экономических наук имени Константина Стере. Она выиграла грант в 22,5 тысячи евро от Восточно-европейского фонда, финансируемого ЕС", — рассказал корреспонденту Sputnik примар села Марамоновка Василе Кубей.

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По его словам, местным властям по душе такие инициативы, потому что благодаря им молодые люди не уезжают на постоянное место жительства за границу, а остаются в родных селах.

"Суть проекта — 40 человек от 16 до 35 лет пройдут бесплатное полугодичное обучение в области ведения бизнеса. Их научат самостоятельно вести дела и развивать собственные проекты, разрабатывать бизнес-план и выполнять его, грамотно планировать. Авторы пяти лучших бизнес-планов по окончании курсов получат гранты на развитие по 4,5 тысячи евро каждый. После этого ребята должны будут открыть предприятия с базовым капиталом в 500 евро каждое. Кстати, 10 таких центров для поддержки молодежного бизнеса уже работают в Молдове", — сообщил Кубей.

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Теги:
село, гранты, бизнес, молодежь, ЕС, Марамоновка, Дрокиевский район, Молдова
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