В Молдове запустили программу грантов для поддержки молодежного бизнеса

В Молдове действует 10 центров обучения и подготовки молодых людей к самостоятельному ведению бизнеса сельской направленности.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Молодежь в Дрокиевском районе получит грант на развитие собственного бизнес-начинания в агропромышленном секторе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Подписано молдо-российское соглашение о развитии агропромышленного комплекса

В частности, речь идет о молодежном стартапе в селе Марамоновка, где команда энтузиастов хочет создать сельский промышленный центр местного уровня.

"Автор идеи — Анжела Кроитору, директор дрокиевского колледжа углубленного обучения, являющегося филиалом Университета политических и европейских экономических наук имени Константина Стере. Она выиграла грант в 22,5 тысячи евро от Восточно-европейского фонда, финансируемого ЕС", — рассказал корреспонденту Sputnik примар села Марамоновка Василе Кубей.

Ников: бизнес-климат в Молдове хорош для тех, кто работает, а не ворует >>>

По его словам, местным властям по душе такие инициативы, потому что благодаря им молодые люди не уезжают на постоянное место жительства за границу, а остаются в родных селах.

"Суть проекта — 40 человек от 16 до 35 лет пройдут бесплатное полугодичное обучение в области ведения бизнеса. Их научат самостоятельно вести дела и развивать собственные проекты, разрабатывать бизнес-план и выполнять его, грамотно планировать. Авторы пяти лучших бизнес-планов по окончании курсов получат гранты на развитие по 4,5 тысячи евро каждый. После этого ребята должны будут открыть предприятия с базовым капиталом в 500 евро каждое. Кстати, 10 таких центров для поддержки молодежного бизнеса уже работают в Молдове", — сообщил Кубей.