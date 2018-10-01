Станет ли Дубай родиной огромной прибыли садоводов и виноградарей Молдовы

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Семь производителей фруктов из Молдовы участвуют в проходящей с понедельника по среду в Дубае международной экспозиции World of Perishables.

© Sputnik / Тимур Селиванов Гибрид ореха и яблока: в Молдове вывели необычный фрукт

Как сообщает пресс-служба Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct, компании из РМ представили на выставке яблоки, виноград, сливы и сухофрукты.

В экспозиции World of Perishables — одна из самых популярных ежегодных ярмарок Среднего Востока. Ежегодно здесь участвуют около 300 производителей.

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"Дубайский порт в арабском мире — важный торговый хаб по типу Роттердама в Европе, благодаря которому можно сбывать продукцию на рынок с двумя миллиардами потребителей. Мы хотим привлечь партнеров из Северной Африки, Среднего Востока, чтобы продать им как можно больше яблок, собранных в 2018 году", — отметил председатель Moldova Fruct Юрие Фалэ.