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Банкноты номиналом 200 лей

ЕБРР стал владельцем акций молдавских банков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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В результате борьбы за транспарентность акционеров банков ЕБРР становится владельцем крупных пакетов акций системообразующих финансовых учреждений Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik, Олег Спиридонов. Сегодня официально иностранный консорциум во главе с ЕБРР стал собственником 41,09 процентов акций B.C. Moldova Agroindbank S.A. (MAIB).

Леевые банкноты, архивное фото.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Соответствующая сделка прошла на Фондовой бирже Молдовы, примерно через час-полтора был подписан контракт между инвесторами и агентством публичной собственности.

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Официально сумма сделки составила 23,031 миллионов евро. Казалось бы, это достаточно приличная сумма, к тому же превышающая номинальную стоимость проданного пакета акций. Но все же, какова реальная цена сделки, в ходе которой группа инвесторов во главе с Европейским банком развития и реконструкции (ЕБРР) вошла в MAIB?

Ответить, на этот вопрос достаточно сложно.

Ведь ЕБРР, которого называют одним из крупнейших инвесторов Молдовы, а правильнее — кредитором, вошел не только в состав акционеров MAIB, но и несколько ранее и в Victoriabank (27,56 процентов).

Этот банк не скрывает, что хочет также "подобрать" инвестора и для другого системообразующего банка Молдовы — Moldindconbank, 63,8 процентов которого также выставлены на продажу.

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© REUTERS / Kacper Pempel/Files
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На первый взгляд, все открыто, цена официальна. Но, в условиях, когда не всех инвесторов пускают в банковский сектор Молдовы, скажите, за что дают "зеленый свет" ЕБРР в покупке молдавских банков правительство и Национальный банк иностранному финансовому учреждению? За услуги по обеспечению открытости акционеров в банковской системе? Если да, то не слишком ли высокую цену платит банковское сообщество Молдовы за то, что ЕБРР аккумулирует вокруг себя крупные пакеты акций системообразующих банков Молдовы по цене, которая на порядок ниже, если на эти ценные бумаги пропорционально поделить стоимость активов, собственниками которых являются эти банки?

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Последние девять лет мы были свидетелями достаточно жесткой карусели вокруг акций банков и страховых компаний. Не ужели весь этот спектакль был сделал для того, чтобы в итоге ЕБРР дешево заполучил банковские ресурсы Молдовы для последующей перепродажи?

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Теги:
банки Молдовы, ЕБРР, Экономика, бизнес и финансы
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