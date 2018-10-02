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Самолет

Молдова осталась без неба – Air Moldova продана

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Новый владелец Air Moldova обещает через несколько лет рейсы в США, Канаду и Китай.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Авиакомпания Civil Aviation Group S.R.L. станет обладателем Air Moldova — таковы итоги конкурса приватизации единственной государственной авиакомпании РМ.

Олег Тофилат в радиостудии Sputnik Молдова
© Sputnik / Osmatesco
Тофилат: приватизация Air Moldova – плюсы и минусы

Как сообщают местные СМИ, стоимость сделки превышает 1,2 миллиарда леев, из которых 50 миллионов уже перечислены в госбюджет РМ, а остальная сумма представляет собой задолженность компании Air Moldova. Этот долг инвестор обязан погасить.

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Civil Aviation Group также взяла на себя ответственность в вопросах дальнейшего развития Air Moldova.

В 2015 году Air Moldova понесла убытки в размере 227 миллионов леев, в 2017 году —190,4 миллиона леев. Чтобы избежать банкротства, компанию выставили на продажу.

Civil Aviation Group учреждена группой инвесторов, самый крупный из которых — компания Blue Air, один из лидеров румынского профильного рынка услуг.

До конца 2019 года Civil Aviation Group намерена запустить через Air Moldova семь новых авиамаршрутов, а в 2020 году — еще четыре.

В 2021 году из Кишинева благодаря усилиям этой компании можно будет летать в США, Канаду и Китай.

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Теги:
аукцион, Civil Aviation Group, Air Moldova, Молдова
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