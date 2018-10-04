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банкноты номиналом 200 лей

В Молдове отменят бумажные деньги — заявление главы Нацбанка о реформе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Готовится реформа: из соображений экономии наша страна откажется от бумажных купюр.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В Молдове отменят бумажные денежные купюры, и вместо этого банкноты будут изготавливать из пластика. Об этом заявил президент Национального банка Молдовы (НБМ) Сергей Чокля.

Презентация монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Стало известно, когда в обороте появятся новые монеты по 5 и 10 леев

В ближайшее время будет назначен тендер по отбору производителя, который будет печатать пластиковые деньги из специальных полимерных пластмасс, сообщил глава НБМ.

Первые деньги нового образца могут быть изготовлены уже в следующем году.

По словам главы Нацбанка, это решение принято в целях экономии — бумажные деньги обходятся слишком дорого в производстве, а изнашиваются слишком быстро. Например, выпуск в оборот металлических монет номиналом один и два лея уже привело к заметной экономии, заявил Чокля.

"Мы были вынуждены обновлять весь денежный запас бумажных денег каждые шесть или семь месяцев", — сказал президент НБМ для прессы, — "По нашим расчетам, пластиковые банкноты помогут сэкономить до 400 миллионов леев".

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Теги:
молдавский лей, деньги
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