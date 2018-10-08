"Air Moldova" получит новые самолеты

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В частности, представители румынской Blue Air, которые стали главным акционером Air Moldova, заявили, что намереваются сохранить для молдавской компании не только статус национальной авиакомпании, но и развить заключенный в ней потенциал, превратив в одного из лучших региональных операторов.

По словам генерального директора Blue Air Мариуса Пую уже ясны три основных приоритета: увеличение парка самолетов Air Moldova, расширение направлений и предоставление качественного и недорогого продукта для пассажиров. Он приветствовал сотрудников Air Moldova, которые будут иметь возможность работать в большой семье Blue Air с более чем 1000 сотрудниками и более 30 самолетами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксперт о секретах приватизации Air Moldova: куда улетела компания

По словам представителей инвестора, главная цель — реабилитировать позитивный имидж Air Moldova и превратить ее в прибыльную компанию. Для этого новым владельцам придется обновлять парк самолетов — через три года количество самолетов и количество сотрудников планируется удвоить. Кроме того, будет расширена география направлений, включая открытие новых рейсов, как на Запад, так и на Восток.

Представители Blue Air заявили, что ни профиль, ни название Air Moldova не изменится. Румынская сторона подтвердила свои обязательства по долгам молдавской авиакомпании.