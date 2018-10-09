Вырос экспорт молдавской алкогольной продукции в страны ЕС

Молдавская алкогольная продукция все больше экспортируется в некоторые страны Европейского союза.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Во втором квартале 2018 года экспорт молдавской алкогольной продукции в страны ЕС, в сравнении с тем же периодом в 2017 году, вырос на 14,2 %, составив 16,54 миллионов долларов.

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Как сообщили в Национальном Бюро статистики Молдовы, доля стран Евросоюза в общем объеме экспорта молдавских алкогольных напитков выросла с 32,8 % в апреле-июне 2017 года до 35,2% за тот же период 2018 года.

Основным покупателем молдавских вин и коньяков среди стран ЕС была названа Румыния, которая увеличила их закупки на 25,6% — с 3,36 миллионов во втором квартале 2017 года до 4,22 миллионов долларов во втором квартале 2018 года.

Также выросли поставки молдавских алкогольных напитков в Чехию, Испанию, Великобританию, Голландию, Германию и Словакию.

Тем временем, в некоторые страны экспорт, наоборот, снизился. Речь идет о поставках в Болгарию, Польшу, Латвию, Литву, Грецию и Эстонию.