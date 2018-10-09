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Air Moldova

В среду парламент заслушает отчет о приватизации авиакомпании "Air Moldova"

© Photo: Air Moldova
Экономика
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Представители министерства экономики и инфраструктуры и Агентства государственной собственности придут в парламент в среду, 10 октября, для представления информации о приватизации Air Moldova.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам проведет слушания по итогам коммерческого конкурса приватизации авиакомпании Air Moldova.

Согласно повестке дня заседания комитета, информация будет представлена министерством экономики и инфраструктуры и Агентством публичной собственности. 

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По итогам тендера на приватизацию авиакомпании Air Moldova комиссия по проведению коммерческих и инвестиционных конкурсов определила в качестве победителя компанию "Civil Aviation Group". Стоимость сделки купли-продажи превысила 1,2 миллиарда леев, из которых 50 миллионов леев были переведены в государственный бюджет. Остальная часть суммы — это долги "Air Moldova", которые должен оплатить инвестор.

Правительство решило приватизировать авиакомпанию, чтобы избежать ее банкротства. В последние годы операционные результаты компании неуклонно снижаются. В 2015 году "Air Moldova" понесла убытки в размере 227 миллионов леев, в 2016 году — получила прибыль в размере 8,54 миллиона леев, в 2017 году потери составили 190,4 миллиона леев. В первой половине 2018 года задолженность компании составила 1,283 миллиарда леев. 

Победитель конкурса взял на себя обязательство развивать инфраструктуру "Air Moldova", расширять сеть маршрутов, увеличивать поток пассажиров, модернизировать и увеличивать флот, а также число пилотов и экипажей. 

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Компания "Civil Aviation Group" основана группой инвесторов, наибольшую долю в которой занимает известная румынская авиакомпания "Blue Air". Она владеет 30 самолетами "Boeing" и обслуживает рейсы в 80 городов мира. Ассоциированными членами "Civil Aviation Group" являются также два человека, граждане Республики Молдова, имеющие опыт работы в авиации более 20 лет.

Инвестор обещает запустить семь новых рейсов к концу 2019 года и четыре новых маршрута в 2020 году. Ожидается, что в 2021 году будут открыты дальние рейсы в США, Канаду, Китай и рейсы на средние расстояния. Кроме того, планируется увеличить число рейсов по уже существующим маршрутам. 

Для обеспечения бесперебойной работы с учетом роста пассажиропотока количество эксплуатируемых воздушных судов будет постепенно увеличиваться, поэтому к 2021 году флот "Air Moldova" будет насчитывать 14 самолетов.

"Civil Aviation Group" планирует к 2021 году расширить штат авиации на 10 дополнительных экипажей. Таким образом, количество пилотов и членов экипажа увеличится со 180 в 2018 году до 380 человек в 2021 году.

Для обучения и подготовки персонала к 2023 году покупатель обещает выделить средства в размере около 3,5 миллиона евро.

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Теги:
приватизация, Blue Air, Air Moldova
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