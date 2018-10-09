В Приднестровье рассчитывают подписать два соглашения в ходе инвестфорума

В рамках ПМИЭФ-2018 планируется заключить два договора, а сам форум посетят более шести сотен человек.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Приднестровские власти рассчитывают на подписание в ходе предстоящего инвестиционного форума двух соглашений, заявил замглавы правительства ПМР Алексей Цуркан, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Итоги МРЭФ: российский бизнес увидел, как можно вкладывать деньги в Молдову

Приднестровский международный инвестиционный и экономический форум (ПМИЭФ-2018) пройдет 11-12 октября в Тирасполе.

"В Агентстве по инвестициям в стадии разработки есть еще около 20 проектов. Как минимум два из них с высокой долей вероятности перейдут из потенциальных в реальные непосредственно на полях форума", — сказал Цуркан.

По его словам, заявки на участие в ПМИЭФ-2018 подали 615 человек. Часть гостей – это представители России, Белоруссии, Молдовы, Украины, Польши, Румынии, Германии, Китая и США.

"Повестка дня рассчитана на дискуссию по широкому спектру вопросов, но красной нитью будут проходить инвестиционные аспекты. Это новые инвестзаконы, которые с июня презентуются на разных площадках, в том числе зарубежных", — подчеркнул Цуркан.