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Национальный банк Молдовы

В Национальном банке Молдовы выросли валютные резервы

Экономика
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Национальный банк Молдовы увеличил свои валютные резервы и объяснил за счет чего это произошло.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Резервы валюты Национального банка Молдовы (НБМ) выросли в сентябре на 57,96 миллионов долларов и превысили 3,021 миллиардов долларов. С начала года рост составил почти 218 миллионов. 

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Национальный банк Молдовы сделал важное заявление

Как сообщает НБМ, увеличению резервов в сентябре способствовали, в основном, интервенции банка на валютном рынке в виде покупки валюты — 52,8 миллиона долларов, а также увеличение обменных курсов валют, входящих в состав валютных резервов по отношению к доллару США — 12,09 миллионов долларов.

Оказало свое влияние на рост резервов валюты и получение минфином кредитов, займов и грантов для реализации инвестиционных проектов, прибыль от управления валютными резервами и чистые поступления на счета директората кредитной линии.

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В то же время, на уменьшение резервов валюты повлияли затраты на обслуживание внешней задолженности РМ — 9,85 миллионов долларов и платежи минфина — 7,32 миллионов.

Резервы валюты Национального банка Молдовы (НБМ) в сентябре 2017 года составляли 2,629 миллиардов долларов. Исторического максимума они достигли 21 сентября 2018 года, превысив 3,027 миллиардов долларов.

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Теги:
валютные резервы, валюта, Национальный банк Молдовы, Молдова
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